وزيرا البيئة والطيران المدنى يناقشان آخر مستجدات الاستعداد لاستضافة قمة المناخ cop27

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 أغسطس 2022 02:27 مساءً - وزيرة البيئة: إعداد فيديوهات مصورة، لعرضها على شاشات المطارات ومتن الطائرات

وزير الطيران المدني: تقديم كافة التسهيلات للوفود المشاركة بما يليق بمكانة مصر

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى ، أول اجتماع موسع بعد توليه حقيبة وزارة الطيران، وذلك للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالتعاون والتنسيق بين الوزارتين فيما يتعلق بكافة ترتيبات استعدادات استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27، والمقرر عقده نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن التنسيق المستمر بين جميع الوزارات والجهات المعنية لإنجاح هذا الحدث العالمي بما يليق بمكانة مصر الحديثة، وذلك بحضور عدد من القيادات المعنية بالوزارتين.

وخلال الاجتماع تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتهنئة ، للفريق محمد عباس على توليه مهام منصبه وزيراً للطيران ، متمنية له التوفيق والنجاح في مهام عمله ، موجهة الشكر للطيار محمد منار وزير الطيران السابق على المجهود الذي بذل خلال فترة توليه ، وتم خلال الاجتماع استعراض سبل التعاون والتنسيق بين الوزارتين فيما يتعلق بكافة الترتيبات الخاصة بهذا الحدث العالمى على المستويين اللوجيستى والفني لكى يخرج بالصورة التى تليق بمكانة وقدرات مصر .

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز فيديوهات مصورة، تقدم نبذة مختصرة للزائرين عن المؤتمر والتى سيتم عرضها من خلال الشاشات الموجود بصالات المطارات وأخرى ستعرض على متن الطائرات، كما سيتم تجهيز عدد من اللوحات الإعلانية عن المؤتمر، و أيضاً تنفيذ فيديوهات حول الموضوعات الخاصة بالتغيرات المناخية لعرضها داخل الشاشات الموجودة بالمطارات المصرية. كما أشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة العمل على تحديد عدد من المطارات لاستقبال الوفود لاستيعاب العدد الكبير من المشاركين من شتى دول العالم.

وقد استعرضت وزيرة البيئة وفريق العمل المعاون، كافة الإجراءات التى تم اتخاذها ، من حيث التنظيم والخدمات اللوجستية التى سيتم تقديمها والعمل على توفير كافة التسهيلات للوفود المشاركة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالمطارات، حيث تم توفير خدمات لذوى القدرات الخاصة بالمطارات، وأيضاً توفير 250 متطوع من خلال وزارة التضامن الاجتماعى للمساعدة فى المطارات، كما تم تخصيص كاونترات خاصة للمشاركين لسرعة إنهاء الإجراءات بسهولة ، وجاهزية صالات السفر والوصول بالمطار واستراحات كبار الزوار لاستقبال الضيوف.

ومن جانبه قدم الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني الشكر لوزيرة البيئة على حفاوة الاستقبال مؤكدا أن الاستعدادات الخاصة بمؤتمر قمة المناخ تأتى في مقدمة اهتمامات وزارة الطيران المدني في ضوء توجيهات القيادة السياسية بإخراج هذا الحدث العالمي، بالصورة المشرفة التي تليق بالمكانة الريادية التي تحظى بها مصر إقليمياً ودولياً وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة

وأشار وزير الطيران المدني إلى أهمية اللقاءات التنسيقية الدائمة بين الوزارتين مشيداً بالجهود التي تبذلها فرق العمل المشتركة من الجانبين لافتا إلى الدور الهام للجنة التي تم تشكيلها من قبل وزارة الطيران بشأن متابعة التنظيم واستعدادات المطارات المصرية بما يسهم في خدمة المشاركين في المؤتمر وتيسير إجراءاتهم وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم.

وأكد وزير الطيران على الانتهاء من كافة أعمال التطوير في الموعد المحدد لها بمطاري القاهرة وشرم الشيخ.

كما تم مناقشة الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال فعاليات المؤتمر وعلاقتها بالتغيرات المناخية كما تم استعراض خطة وزارة الطيران للتنمية المستدامة حيث يعد الحفاظ على البيئة ركيزة رئيسية لاستراتيجية الوزارة من خلال تحويل المطارات المصرية إلى مطارات خضراء صديقه للبيئة باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة والحد من استهلاك الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية.