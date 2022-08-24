السفير المصري لدى باكستان يشارك في مراسم استقبال الرحلة الأولى لشركة مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 أغسطس 2022 02:27 مساءً - شارك السفير د. طارق دحروج، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية باكستان الإسلامية، في مراسم استقبال الرحلة الأولى لشركة مصر للطيران للشحن الجوي للبضائع EgyptAir Cargo من لاهور إلى القاهرة، وتعتبر هذه الرحلة أول رحلة تجارية لشحن البضائع بشكل مباشر بين مصر وباكستان.

هذا، وقد حملت الطائرة المصرية على متنها حوالى 45 طن من البضائع المختلفة، حيث ذكر الوكيل التجاري لشركة مصر للطيران للشحن الجوي في باكستان على هامش الاحتفالية أن الشركات الباكستانية، خاصةً العاملة في مجال إنتاج الملابس والأجهزة الرياضية، تسعى للاستفادة من خط مصر للطيران الجديد لتسهيل عملية نقل منتجاتها للأسواق الإفريقية والولايات المتحدة وكندا من خلال شبكة خطوط مصر للطيران.