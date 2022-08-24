معهد ناصر مدينة طبية عالمية.. خطة الدولة لتطوير المستشفى المهم (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - حيث سيتم تزويد المعهد بمهبط طائرات لتنشيط السياحة العلاجية، وتفعيل خدمة الإسعاف النهرى لاستغلال الموقع المتميز على النيل.

ويستهدف التطوير الوصول إلى عدد 137 مركزاً للغسيل الكلوى و1200 سرير للعناية المركزة، وزيادة الحضانات إلى 85 وغرف العمليات إلى 45 بدلاً من 22، واستحداث قسم رعاية أطفال ورعاية قلب وجناح لعمليات اليوم الواحد.

يذكر أن معهد ناصر يستقبل أدق التخصصات مثل القلب والطوارئ، ولدى المعهد أفضل الأطقم الطبية والمدربة وفقا للمعاير الدولية.

وقدم المعهد فى 2021 خدمات طبية تصل لـ1.6 مليون مريض تقريبا.