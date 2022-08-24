6 حالات غش بـ الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة (الدور الثانى)

جدة - نرمين السيد - أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الثانى فى مادة الفيزياء للشعبة العلمية (علوم ورياضيات) بإجمالى عدد 30 ألفا و913 طالبا وطالبة، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية بإجمالى عدد 16 ألفا و345 طالبا وطالبة، وذلك فى خامس أيام امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2021/ 2022.





كما أدى طالبان من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى، وامتحان مقايس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فترة ثانية. وأدى (3) طلاب من مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية).

وبحسب بيان صحفى، حرص خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلى وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

كما أكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل أعمال الامتحانات مؤمنه بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة، ومرورا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الخامس بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما تابع فريق العمل بالغرفة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى 6 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب.

جدير بالذكر أن غدا الخميس الموافق 25/8/2022 يؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبتين العلمية والأدبية امتحان الدور الثانى فى مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالى عدد 46 ألفا و195 طالب/ وطالبة، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بشعبتى العلوم والرياضيات امتحان مادة مقايس المفاهيم (الكيمياء).