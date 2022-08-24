غدا آخر موعد في تنسيق طلاب الأزهر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 أغسطس 2022 01:30 مساءً - أعلن الدكتور محمد فرج مستشار رئيس جامعة الأزهر عن تنسيق الألكترونى للطلاب الأزهر الحاصليبن على الثانويه الأزهرية 2022 بأن عدظ الطلاب الذين تقدموا لمكتب التنسيق 33ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم حتى نهاية اليوم الثالث للفتح باب التنسيق .

وقد اعلنت جامعة الازهر عن فتح باب التنسيق رغبات الطلاب الحاصلين على الثانويه الازهرية الدور الاول لمدة خمس أيام فقط وسيتم غلف باب التنسيق غدا الخميس الموافق 25افسطسط وذلك للالتحاق بكليات ومعاهد الفنيه التابعه للأزهر كل حسب الدىجات التى حصل عليها .

وعلى جانب اخر أكد الدكتور محمد الشريبنى نائب رىيس الجامعه للشؤنةالتعليم والمشرف العام على التنسيق بان الجامعه تحرص على تسجيل رغبات الطلاب حسب رغباتهم وكذلك المعاهد الفنبه الأزهريه وأن مؤشرات التنسيق تقرب من العام الماضي .

واطالب جميع الطلاب المسجلين فى اختبارات القدرات الكارونيا سرعة أدائها حتى يتمكنوا من اختبارات الكليات التى حددت الجامعه لها شروط للقبول وأن الجامعه قامت بتهىيه الأجواء وتسير للطلاب التقديم ألكارونيا من التلسعه صباحا وحتى الثالثه بمكتب التنسبف كما يمكنهم التسجيل من الحاسب الشخصى على مدار اليوم.

وقال ناىب رئيس الجامعة ان الجامعه اتاحت للراغبيين فى تسجيل رغباتهم بكليات الأزهر والمعاهظ معامل التنسيق متاحة أمامهم بمعامل كلية الهنديه بفرع البنات ،ومعمل التنسيق الرئيسي بكتبنى كلية الهنديه الوراثية بكلية العلوم فرع البنين ومعمل أخر بمقر الامانه العامه بفرع الجامعه بطنطا وأخر بالأمانه العامه باسيوط اضافة جنيع معامل التنسيق بجنيع جامعات مصر والتى ينكنهم التعرف عبيها خلال الرابط التالى.

https://tansik.digital.gov.eg/application/UniversitiesLabs.htm

ولذلك لتسجيل الرغبات يقوم الطالب بالدخول الى موقع بوابة مصر الرقمية خدمات تنسيق القبول الكليات.

https://tansik.digital.gov.eg/application/

وثم يختار الطالب خدمات انسيق الثانويه الازهرية ثم يقوم بأدخال رقم الجلوس والرقم السرى الخاص به ثم يقوم بادخال رغباتة بالترتيب حسب قواعد التوزيع الجغرافى والاقليمى .

حيق انطلقت يوم الاحد الماضى الموافق 21أغسطس 2022 تنسيق الأزهر للطلاب الحاصلين على الثانويه الأزهريه الدور الأول للالتخاق بكليات ومعاهد التابعة لجامعة الازهر الأزهر.