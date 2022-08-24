وصول أول رحلة تجارية لشحن البضائع بشكل مباشر بين مصر وباكستان

جدة - نرمين السيد - شارك السفير طارق دحروج، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية باكستان الإسلامية، فى مراسم استقبال الرحلة الأولى لشركة مصر للطيران للشحن الجوى للبضائع EgyptAir Cargo من لاهور إلى القاهرة، وتعتبر هذه الرحلة أول رحلة تجارية لشحن البضائع بشكل مباشر بين مصر وباكستان.





حملت الطائرة المصرية على متنها حوالى 45 طنا من البضائع المختلفة، حيث ذكر الوكيل التجارى لشركة مصر للطيران للشحن الجوى فى باكستان على هامش الاحتفالية أن الشركات الباكستانية، خاصةً العاملة فى مجال إنتاج الملابس والأجهزة الرياضية، تسعى للاستفادة من خط مصر للطيران الجديد لتسهيل عملية نقل منتجاتها للأسواق الإفريقية والولايات المتحدة وكندا من خلال شبكة خطوط مصر للطيران.

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