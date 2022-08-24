طيور إفريقيا تحت رحمة تغير المناخ (فيديوجراف)

ووفقا لما نشرته وكالة "أسوشيتد برس"، فإن نسر مدغشقر السمكى وصقر تايتا والنسور المغطاة مهددة بالانقراض.
من جانبه صرح كين مواثي، منسق سياسة حياة الطيور، بأن الطيور تتأثر بالتغير المناخى مثلها مثل أى نوع آخر، وتتأثر الطيور المهاجرة أكثر من مجموعات الطيور الأخرى لأنها يجب أن تستمر فى الحركة، ما يزيد من احتمالية تدهور الموقع الذى يعتمدون عليه فى أثناء رحلتهم بطريقة ما.
استراتيجية مواجهة التغيرات المناخية فى مصر
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن استراتيجية الوزارة لمواجهة آثار التغيرات المناخية تركز على محاور عدة أهمها حوكمة وتوطين التنمية المستدامة وتوجيه الاستثمارات وفق أولوياتها، وتطوير إدارة منظومة المخلفات الصلبة، وتطوير المجازر الحكومية فى المحافظات، ودعم المبادرات الشبابية والمجتمعية للتصدى لتغيير المناخ، إضافة إلى دعم الاعتبارات البيئية كعامل أساسى فى تنفيذ المشروعات المحلية، ودعم الحرف التراثية كشكل من أشكال الاقتصاد الأخضر والذى تدعمه الدولة كأساس للتنمية الاقتصادية، مع دمج البعد البيئى فى تطوير نظم ومجالات عمل الادارة المحلية.
جاء ذلك فى ضوء جهود وزارة التنمية المحلية للمشاركة فى رسم خارطة طريق شاملة لآليات مواجهة آثار التغيرات المناخية بالتنسيق مع جميع الوزارات والأجهزة المعنية، وبما يتماشى مع أهداف تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق التعافى الأخضر، ووضع القضية كمحور عمل اساسى لها خلال الفترة المقبلة فى تنفيذ كافة مشروعاتها فى المحافظات.
وأوضح آمنة أن الوزارة نفذت مشروعات لدعم برامج التنمية المستدامة والبنية الأساسية بتكلفة بلغت 225 مليار جنية، استفاد منها 38 مليون مواطنا، وساهمت فى توفير 7،5 مليون فرصة عمل وذلك فى مجالات رصف الطرق والكهرباء والإنارة وتحسين البيئة ودعم الوحدات المحلية والأمن والأطفاء والمرور مشيرا الى سعى الوزارة الدائم لتبنى الآليات المؤسسية والاستراتيجية المناسبة لمواجهة التغيرات المناخية، والحد من آثاره الضارة والتكيف مع هذه الآثار تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
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