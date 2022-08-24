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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية فى وقت ماضي استعداداتها لكافة امتحانات الدبلومات الثانوية الفنية وإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس بجميع أنواعها (دبلوم صناعي، دبلوم زراعي، دبلوم تجاري، دبلوم فندقي)، بجميع محافظات الجمهورية وذلك في الدور الثاني في العام الدراسي 2021-2022، حيث قد انطلقت في يوم السبت الموافق 30 من يوليو، واستمرت إلى يوم الثلاثاء 9 من أغسطس.

عاجل نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس ونسبة نجاح 91%

وبدأت الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية للدور الثاني عام 2022 في المواد ذات الورقة الامتحانية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 10-8-2022 وانتهت يوم الخميس الموافق 11-8-2022. حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، عن موعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022، حيث من المقرر ان يتم اعتمادها الأسبوع الجاري، فور الانتهاء من إعدادها، والأستعلام عنها بالأسم ورقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الفني على موقع وزارة التربية والتعليم التي يمكن الدخول عليها عبر الرابط من هنــا.

أعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني بنسبة نجاح 91.27%.

وقد بلغ عدد جميع اللجان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية في الدور الثاني في هذا العام عدد (447) لجنة امتحانية بجميع نوعيات التعليم الفني منهم (238 دبلوم صناعي – 120 دبلوم تجاري – 84 دبلوم زراعي – 5 دبلوم فندقي). وعدد التلاميذ الذين قاموا بتأدية امتحانات الدبلومات الفنية في الدور الثاني في هذا العام 2022 قد بلغ حوالي عددهم 221827 تلميذ في جميع النوعيات (111534 دبلوم صناعي – 41795 دبلوم زراعي – 64542 دبلوم تجاري – 3956 دبلوم فندقي). وقد اعتمد وزير التربية والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني، والتي جاءت بنسبة نجاح 91.27%.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس

ادخل على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم.

قم بإدخال رقم الجلوس بشكل صحيح اضغط على عرض النتيجة.

نسب النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2022 «الدور الاول»

نظام 5 سنوات:

حضر عدد 18757 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 80.84% بانخفاض مقداره 3.54% عن العام السابق.

نظام 3 سنوات:

حضر عدد 662036 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 69.35% بإنخفاض مقداره 0.87% عن العام السابق.

نظام 3 سنوات – التعليم والتدريب المزدوج

حضر عدد 18792 طالب – (4 شهادات) بنسبة نجاح 85.02% بانخفاض مقداره 0.44% عن العام السابق.

نظام 3 سنوات – برامج مطورة وفق منهجية الجدارات

حضر عدد 21298 طالب – (4 شهادات) بنسبة نجاح 86.36% (لأول مرة بمشاركة ممثلي سوق العمل فى عملية التقييم).

نظام 3 سنوات – تكنولوجيا تطبيقية

حضر عدد 1312 طالب – (3 شهادات) بنسبة نجاح 70.73%.

نظام 3 سنوات – اعداد مهنى

حضر عدد 67156 طالب – (3 شهادات) بنسبة نجاح 44.61% بزيادة مقدارها 5.11% عن العام السابق.

بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 4973 طالب بنسبة نجاح 85.46% بإنخفاض مقداره 2.48% عن العام السابق.