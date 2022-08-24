بشرى للمرضى.. إجراء عمليات جراحية تخصص صدر أطفال بجامعة الأزهر مجانا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 أغسطس 2022 12:33 مساءً - يواصل قطاع مستشفيات جامعة الازهر أداء الخدمه الطيبه للمواطنيين بالمجان فى 8 مستشفسيات على مستوى الجمهوريه منها 4 بالقاهرة والباقى بالمحافظات

وفى ذات السياق أعلن الدكتور سليمان محمد سليمان رئيس قسم جراحة الأطفال الأسبق بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، ورئيس الجمعية المصرية لجراحة الأطفال المصرية تنظيم ورش عمل بمستشفى الحسين الجامعي التابع لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، على مدار يومي 12 و 13 سبتمبر 2022 م تتضمن النقل المباشر لعمليات جراحة الأطفال الدقيقة جراحات صدر الأطفال من خلال منظار الصدر الجراحى بهدف تدريب وتأهيل شباب الأطباء حول الجديد والحديث في مجال جراحات الأطفال على مستوى العالم.

وأوضح سليمان أن الورش التدريبية تقام على هامش انعقاد المؤتمر الدولي ال 37 للجمعية المصرية لجراحة الأطفال للعام 2022 م بالتعاون مع الإتحاد العالمي لجمعيات جراحي الأطفال (WOFAPS)برئاسة الدكتور سامح شحاتة رئيس الجمعية واستاذ جراحة الأطفال بكلية الطب جامعة الإسكندرية و يعقبها مؤتمر جمعية جراحة الاطفال المصرية بالاشتراك مع الإتحاد العالمي لجمعيات جراحي الأطفال وذلك

خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

كما أوضح سليمان أن قسم جراحة الأطفال بمستشفى الحسين الجامعي يستقبل حالات الأطفال التي تتطلب تدخلا جراحيا في مجال صدر الأطفال لمناظرتها وتحضيرها للعرض على خبراء جراحة الأطفال الدوليين من مختلف دول العالم، لإجراء العمليات الجراحية للحالات التي تحتاج إلى ذلك بداية من غدا الأربعاء وعلى مدار أيام الأسبوع وذلك بقسم جراحة الأطفال بمستشفى الحسين الجامعي.

جدير بالذكر أن المؤتمر وورش العمل يقوم عليها فريق من العلماء يضم كل من الدكتور شريف نبهان قداح

نائب رئيس الجمعية المصرية لجراحة الأطفال، ورئيس قسم جراحة الاطفال بطب القاهرة، والدكتور محمد عبد العزيز الزيات استاذ جراحة الأطفال ووكيل كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث، وسكرتير الجمعية المصرية لجراحة الأطفال، هذا وتجري العمليات الجراحية لحالات الأطفال بالتعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وسعادة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية الطب، والدكتور خيري عبد الحميد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد المنعم سوقي شمس الدين رئيس قسم جراحة الأطفال بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة