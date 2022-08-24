ترجع إلى العصر الفرعوني.. شرطة السياحة تضبط 79 قطعة أثرية بحوزة شخص بالجيزة بقصد الإتجار (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 أغسطس 2022 12:33 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى الحفاظ على التراث الثقافى والأثرى للبلاد والعمل على مكافحة جرائم الإتجار فى القطع الأثرية وملاحقة وضبط مرتكبيها. فقد وردت معلومات لقطاع شرطة السياحة والآثار مفادها قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة) بحيازة بعض القطع التى يشتبه فى أثريتها بمسكنه بقصد الإتجار بها .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وعُثر بحوزته على (عدد 79 قطعة يشتبه فى أثريتها مختلفة الأشكال والأحجام).

وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، بعرض القطع المضبوطة على الجهات المعنية رجحوا أنها ترجع للعصر الفرعونى وبعض العملات للعصر الرومانى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.