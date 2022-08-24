الداخلية تداهم بؤرة إجرامية شديدة الخطورة للإتجار بالمخدرات بسوهاج (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 أغسطس 2022 12:33 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية الخطرة القائمين على ذلك النشاط الاجرامي ، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بؤرة إجرامية خطرة للإتجار فى المواد المخدرة يقوم على إدارتها (6 عناصر إجرامية - لهم معلومات جنائية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ، متخذين من دائرة مركز شرطة سوهاج بمحافظة سوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن سوهاج تم إستهدافهم ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ، مما أسفر عن إصابة أحدهم بطلق نارى "تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج".. وتم ضبط باقى المتهمين.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس وزنت 2 كيلو جرام – بندقية خرطوش – فرد محلى الصنع – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 سلاح أبيض – 3ميزان حساس – 4 دراجات نارية "بدون لوحات" - مبلغ مالى – 6 هواتف محمولة).. وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات. تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2,000,000 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية