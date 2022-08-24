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الداخلية تداهم بؤرة إجرامية شديدة الخطورة للإتجار بالمخدرات بسوهاج (صور)

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 أغسطس 2022 12:33 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية الخطرة القائمين على ذلك النشاط الاجرامي ، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بؤرة إجرامية خطرة للإتجار فى المواد المخدرة يقوم على إدارتها (6 عناصر إجرامية - لهم معلومات جنائية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ، متخذين من دائرة مركز شرطة سوهاج بمحافظة سوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى. 

 

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن سوهاج تم إستهدافهم ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ، مما أسفر عن إصابة أحدهم بطلق نارى "تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج".. وتم ضبط باقى المتهمين.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس وزنت 2 كيلو جرام – بندقية خرطوش – فرد محلى الصنع – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 سلاح أبيض – 3ميزان حساس – 4 دراجات نارية "بدون لوحات" - مبلغ مالى – 6 هواتف محمولة).. وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات. تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2,000,000 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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