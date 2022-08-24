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اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية مثل الباطنة، الجراحة، الرمد، الأطفال، المسالك البولية، الجلدية، الأسنان، الأنف والأذن والحنجرة، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة القلب والأوعية الدموية بالإضافة لتوفير العلاج اللازم للمرضى.
كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبى المجانى على 2619 مريضا من أهالى الحى، وصرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 9 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات تثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، وغيرها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة توقع الكشف الطبى على 2600 مريض بكفر صقر بالشرقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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