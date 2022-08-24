حياة كريمة توقع الكشف الطبى على 2600 مريض بكفر صقر بالشرقية

جدة - نرمين السيد - نفذت إدارة القوافل بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، القافلة الطبية العلاجية المجانية بقرية قراجة التابعة لمركز ومدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، والتى استمرت لمدة يومين، فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية.





اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية مثل الباطنة، الجراحة، الرمد، الأطفال، المسالك البولية، الجلدية، الأسنان، الأنف والأذن والحنجرة، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة القلب والأوعية الدموية بالإضافة لتوفير العلاج اللازم للمرضى.

كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبى المجانى على 2619 مريضا من أهالى الحى، وصرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 9 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات تثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، وغيرها.