جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة عن فتح باب التقديم على الموقع الخاص بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك للراغبين فى المشاركة فى المسابقى بمشروعاتهم، وفقا للمعايير التى تستهدفها المبادرة والتى تتمثل فى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تلك الظاهرة، وأيضا الحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجى والحد من التلوث.





وأوضحت أن الفئات المستهدف هى المشروعات حول الرؤى "المشروعات كبيرة الحجم، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة. وأوضحت محافظة الجيزة أنه يمكن الإطلاع على شروط المسابقة والتقديم لها من خلال موقع المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على الرابط: http://Www.sgg.eg.

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