نائب وزير الكهرباء يطمئن على استعدادات قمة المناخ COP 27

جدة - نرمين السيد - يجتمع المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، بوفد من قيادات الوزارة للوقوف على آخر المستجدات والاستعدادات لكل الموضوعات المتعلقة بوزارة الكهرباء بشأن مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ COP 27 والمستهدف انعقادها فى مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.





ويرافق نائب وزير الكهرباء خلال جولة تفقدية بشرم الشيخ، الدكتور مهندس أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجى وتقييم الأداء والتعاون الدولى، والمهندس سامى عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، ولفيف من القيادات التنفيذية بقطاع الكهرباء.

وأكد عسران أن الوزارة تسخر كل إمكانياتها وتعمل بخطى ثابتة قدما لإنجاز الأعمال المطلوبة وتذليل الصعوبات لكل الأطراف.

وتستهدف الزيارة التفقدية مراجعة كل الإجراءات والأعمال الجارية على أرض الواقع والتحقق من تنفيذ ما أسفرت عنه الاجتماعات المتعددة التى عقدها السيد الدكتور الوزير مع كل قيادات القطاع والتى حرص من خلالها التأكيد على المتابعة الدائمة والفعالة للاستعدادات لضمان نجاح الحدث العالمى على أرض مصر، كما أكد التعاون المثمر مع كل أجهزة الدولة.

ومن المقرر أن يزور الوفد كل المشروعات الجارى تنفيذها وعلى رأسها:

- محطات الطاقة الشمسية التى ستمد المدينة بطاقة نظيفة خضراء بشكل مستدام من خلال تنفيذ عدد 3 محطات طاقة شمسية قدرة الواحدة 5 ميجاوات بنظام BOO بالإضافة إلى محطة بمطار شرم الشيخ وأخرى بموقع مركز المؤتمرات بقدرة اجمالية 1.27 ميجاوات، بالإضافة الى ما يتم تنفيذه بالمحطات أعلى أسطح الفنادق.

- محطة شحن الأتوبيسات بالرويسات بقدرة 12 ميجا فولت أمبير، والتى تستهدف شحن 180 أتوبيسا.

- 10 محطات لشحن السيارات موزعة على النطاق الجغرافى لمدينة شرم الشيخ.

وفى إطار المجهودات المبذولة بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، فقد سامى أبو وردة بأنه جار العمل على قدم وساق لحفر ومد كابلات الربط بين محطات الطاقة الشمسية الثلاث وشبكة التوزيع، كما تم الانتهاء من تغذية محطة شحن الاتوبيسات ومحطات شحن السيارات.

وينهى نائب الوزير زيارته بجولة تفقدية لشبكات الكهرباء من "إنتاج ونقل وتوزيع"، للوقوف على مدى كفاءة الشبكة الكهربية، ومراجعة كل الإجراءات المتخذة لتأمين التغذية الكهربية خلال الحدث والتأكد من الجاهزية الكاملة للشبكة، وكذلك سيزور مركز المؤتمرات وبعض الفنادق التى ستستقبل ضيوف مصر خلال فترة انعقاد المؤتمر.