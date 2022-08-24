جدة - نرمين السيد - أكد أسامة القاضى، محافظ المنيا، أن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، فى إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.





وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية «هوارة»، التابعة لمركز مطاى، على مدار يومى 22 و 23 أغسطس الجارى، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1624 حالة مترددة، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة بالمجان، بالإضافة إلى تحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات. وقال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت مختلف التخصصات، وتم إجراء 405 حالة جراحة، والكشف على 387 حالة أطفال، و287 باطنة، و96 نساء، و149 أسنان، و139 أنف وأذن، و257 جلدية، و29 حالة تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة لعدد 111 مترددا، و21 حالة موجات صوتية، و7 حالات أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 125 مترددا، و15 حالة خلع أسنان، فضلاً عن تحويل 21 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، مشيرا إلى تفعيل مديرية الصحة للدور التوعوى من خلال عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 117 متردداً، وتم الاستعانة خلال هذه القافلة بـ12 عيادة متنقلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضمن «حياة كريمة».. صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ 1624 مواطنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.