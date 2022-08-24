نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 للثانوية العامة (الرابط)

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022؛ لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





فى هذا السياق، أغلقت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مساء أمس الثلاثاء، باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2022.

ومن المقرر أن تبدأ الوزارة، اليوم الأربعاء، فى فرز الرغبات والحصر للأعداد المتقدمة وتوزيعها على مقاعد الكليات المختلفة، ومن ثم وضع الحدود الدنيا للكليات بمختلف الجامعات.

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمُشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى أمس 255 ألف طالب على موقع التنسيق الإلكترونى للعام الجامعى الجديد 2022/2023.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 من هنا



وأضاف عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلى بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب فى عملية التنسيق الإلكترونى من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

نصائح قبل التقديم فى تنسيق الجامعات 2022

وكشفت وزارة التعليم العالى، عن عدد من النصائح الهامة، لطلاب تنسيق 2022.

ونصحت الوزارة بترتيب الرغبات قبل التسجيل على موقع التنسيق الإلكترونى، حيث يمكن ذلك الطالب من الالتحاق بالكلية التى يرغب فيها.

وشددت على ضرورة عدم منح الرقم السرى لأى شخص حتى لا يعدل الرغبات، مع عدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية والتسجيل عبر موقع التنسيق.