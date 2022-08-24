مستشفى سوهاج الجامعى يجرى عملية جراحية لبناء وجه طفلة يمنية (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى مستشفى سوهاج الجامعى، المرحلة الثانية لبناء ملامح الوجه للطفلة اليمنية أمة الله، حيث أن الطفلة تعانى منذ ولادتها من التحام مبكر لمفاصل الجمجمة وشق وجهى نادر فى ناحيتى الوجه ومقدمة الرأس ونقص لأجزاء كبيرة من الشفة العليا والأنف والجفون وعظام الجمجمة.





وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، إن الجامعة تحرص على دعم الأشقاء العرب فى جميع النواحى الطبية والتعليمية، حيث أن الجامعة شهدت حضور ومشاركة العديد من الأطباء اليمنيين فى مؤتمرات وورش عمل فى تخصص جراحة الوجه والجمجمة خلال السنوات الماضية، مشيدًا بريادة الجامعة فى جراحات تجميل الأطفال والعيوب الخلقية وحرصها على تبنى رسالة رسم الابتسامة على وجوه هؤلاء الأطفال وأسرهم.

وأوضح الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب، أن المستشفى الجامعى قدم جميع التسهيلات والدعم لعلاج الطفلة أمة الله خلال مرحلتى العلاج الأولى والثانية، وأن كلية الطب بمستشفياتها الجامعية تمضى فى طريق تميزها للمنافسة بما تمتلكه من إمكانيات متقدمة وكوادر طبية متميزة محلياً وعالمياً.

وأضاف الدكتور حمدى سعد المدير التنفيذى للمستشفى الجامعى، أن مثل هذه الحالات نادرة الحدوث وتحتاج إلى تجهيزات عالية ومستلزمات دقيقة لا تتوافر إلا فى مراكز التميز الخاصة بمثل هذه الجراحات الدقيقة، مؤكداً أن مستشفيات سوهاج الجامعية حريصة على توفير هذه الإمكانات للنهوض بمثل هذه التخصصات الدقيقة.

وأشارت الدكتوره سامية سعيد رئيس قسم جراحة التجميل إلى أن أمة الله ليست الحالة الأولى التى يتم علاجها من اليمن، إذ سبق أن أجرى القسم مناظرة وعلاج للعديد من الحالات النادرة التى تستلزم جراحات دقيقة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد جابر عبد المجيد مدير الاستقبال بالمستشفى الجامعى وأستاذ مساعد جراحة التجميل والمشرف على العملية أن ماتتمتع به المستشفى الجامعى من تجهيزات متقدمة للعمليات، إلى جانب كامل فريق العمل الجراحى والتخدير والأطفال والعناية المركزة وبقية التخصصات فى الفريق قد أثمر عن إمكانيات واسعة لعلاج مثل هذه الحالات النادرة، والتى تمثل تحديات جراحية وطبية حقيقية وتحتاج إلى مهارات خاصة وكودار متميزة.

و أضاف الدكتور كرم علام أستاذ جراحة التجميل الذى قام بإجراء العملية الجراحية للطفلة أن هذه المرحلة شملت إكمال بناء الجفون والأنف وترميم الشق الوجهى وشق الشفة المزدوج وفصل حجرة العين العظمية عن تجويف الأنف وتجويف الفم، ومن المنتظر إجراء جراحة مكملة لتوسعة وإعادة تشكيل عظام الجمجمة الملتحمة بشكل مبكر، وذلك بالتعاون مع أطباء قسم جراحة المخ والأعصاب.

جدبر بالذكر، أنه شارك فى الجراحة من قسم جراحة التجميل كلاً من الدكتور أسامة بكرى والدكتور أحمد البدرى، ومن قسم التخدير كلاً من الدكتور محمد حسين والطبيب محمد يوسف، والطبيب زياد احمد، والطبيب مصطفى عبد الجابر، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد السعيد رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، والدكتورة شيماء محمود عضو هيئة تدريس بقسم التخدير.