إعلان شعار ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة برعاية رئيس الوزراء

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى، شعار ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بالمدينة الرياضية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك 29 أغسطس الجارى.





ويشارك بالملتقى 1500 من شباب الوزارات، والإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة، والمؤسسات المحلية شركاء العمل مع وزارة الشباب والرياضة.

تأتى أهمية تنفيذ الملتقى فى إهتمام وزارة الشباب والرياضة بمواكبة المتغيرات الجمهورية الجديدة ورسم خارطة الطريق لمستقبل مستدام لجيل قادر على التغير لرفعة وريادة الوطن، بالإضافة إلى التشبيك بين شباب الوزارة ومختلف شباب الوزارات المصرية والعمل على أن تكون وزارة الشباب والرياضة بيت شباب مصر، وإلقاء الضوء على البرامج والمشروعات والأنشطة التى تقدمها الوزارات، ورسالة مفادها أن يكون الجهاز الإدارى واحد.



وتتضمن فعاليات ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة مجموعة من الأنشطة والبرامج منها، زيارة الحى الحكومى ومسجد الفتاح العليم كاتدرائية ميلاد السيد المسيح، معرض المنتجات الوزارية لعرض برامج وأنشطة وخدمات كل وزارة، لقاء مجمع بين المشاركين يتضمن عرض فيديو توضيحى لكل وزارة وتعارف شخصى ومشاركات عمل وتوصيات لبرامج وأنشطة مشتركة، بالإضافة إلى تنظيم جلسة افتتاحية عن العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة كبار رجال الدولة والوزراء وكوكبة من الإعلاميين ونجوم الفن والمجتمع.

ويعد الملتقى أول تجمع حكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة على مستوى الوزارات، بالإضافة لعرض أهم أهداف الملتقى وهو التواصل الدائم والفعال لتنفيذ المشروعات المشتركة بين وزارة الشباب والرياضة والوزارات المختلفة لخدمة شباب مصر، وبتنظيم من الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية وفكرة الدكتور أحمد نظمى مؤسس الملتقى.