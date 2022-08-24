عاجل.. بيان من مجلس الوزراء حول مسابقة 15 ألف معلم

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا عرضه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن استعداد الجهاز لعقد الاختبار الإلكترونى للمتقدمين لشغل 15 ألفا و187 وظيفة معلم مساعد (مرحلة رياض الأطفال) بمركز تقييم القدرات والمسابقات، من إجمالى 36 ألفا و235 متقدما توافرت فيهم الشروط، حيث بلغ عدد المتقدمين 45 ألفا و666 متقدما، وذلك فى المسابقة التى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز.





وأكد رئيس الوزراء تقدير الدولة لوظيفة المعلم السامية، وتوجيهاته للحكومة بضرورة اختيار أفضل المتقدمين للتدريس لأبنائنا، مشددا على أن الكفاءة والجدارة هما المعيار الوحيد للحصول على وظيفة بالجهاز الإدارى للدولة، ويعد مركز تقييم القدرات والمسابقات بمثابة الآلية الحكومية المنضبطة التى تمكنها من اختبار المتقدمين للوظائف العامة إلكترونيا بدون أدنى تدخل بشرى، وهو ما يعلى ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة.

وعرض الدكتور صالح الشيخ الجدول الزمنى، الذى أعده الجهاز لعقد الاختبارات والمقرر لها أن تبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 28 أغسطس، باختبار المتقدمين من محافظة الجيزة، وتليها محافظة القاهرة فى 29 أغسطس، ثم القليوبية فى 30 أغسطس، والمنوفية يومى 31 أغسطس و1 سبتمبر، ومحافظة البحيرة من 3 إلى 5 سبتمبر، ثم محافظة الإسكندرية 6 سبتمبر المقبل.

وأضاف أنه من المقرر أن يجرى الجهاز الاختبار للمتقدمين من محافظة الغربية يومى 7 و8 سبتمبر، ومحافظتى قنا والأقصر يوم 10 سبتمبر، وتليها محافظة بنى سويف يومى 11 و12 من نفس الشهر، ثم محافظة أسيوط يوم 13 سبتمبر، والشرقية يومى 14 و15 سبتمبر، وسوهاج 17 سبتمبر، وكفر الشيخ 18 سبتمبر، ومحافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد 19 سبتمبر، ودمياط والفيوم 20 سبتمبر، ثم المنيا يومى 21 و22 سبتمبر.

وكشف رئيس الجهاز عن أنه من المقرر اختبار المتقدمين من محافظتى أسوان وشمال سيناء يوم 24 سبتمبر، ومحافظات مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادى الجديد 25 سبتمبر، وأخيرا محافظة الدقهلية يومى 26 و27 سبتمبر، داعيا المتقدمين للاستعلام عن موعد اختباراتهم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة التزام المتقدمين بالإجراءات الاحترازية، والالتزام بكافة التعليمات الخاصة بالامتحانات بدقة وانضباط.

وأشار الشيخ إلى أن الإعلان عن المسابقة كان يوم 26 يونيو الماضى وذلك قبل فتح باب التقديم لمنح الفرصة للمتقدمين لتجهيز المستندات المطلوبة فى حال عدم توافرها لديهم، مشيرا إلى أنه تم فتح باب التقدم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/، التابعة للجهاز خلال الفترة من 2 يوليو وحتى 24 يوليو الماضى، بعدد ساعات تقدم تبلغ 552 ساعة، فى حين أن التقدم المعتاد فى المسابقات المماثلة كان يوفر عدد 50 ساعة تقدم، وهو يتجاوزه التقديم الإلكترونى بأكثر من 11 مرة.

وقال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إنه من المقرر أن يخضع المتقدمون لاختبار إلكترونى يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، واللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التى ذكر المتقدم أنه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظيف، والحاسب الآلى، والمعلومات العامة، إلى جانب اختبار تربوى وآخر للتخصص، موجها الشكر فى هذا الصدد إلى كليات التربية بالجامعات، والأساتذة والخبراء، الذين عاونوا الجهاز فى تحديث بنوك الأسئلة لديه فى كافة هذه المحاور.