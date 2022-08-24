انت الان تتابع خبر عاجل – هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء : شديدة الحرارة في كل مكان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف يسود طقس اليوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس 2022 شديد الحرارة في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية، و جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية في ساعات الليل.

وأشارت هيئة الأرصاد، نسب الرطوبة سوف ترتفع، حيث أنها تسجل 95% على السواحل الشمالية، و85% على محافظات القاهرة الكبرى مما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وحذرت الهيئة المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من تناول المياه والعصائر خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022:

1- القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة

3- مطروح العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة.

4- سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درج