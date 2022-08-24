انت الان تتابع خبر عاجل – الإسكان تحدد موعد تسليم 432 شقة بمدينة العبور الجديدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حدد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موعد تسليم دفعة جديدة من الوحدات السكنية في مشروع سكن مصر بمدينة العبور الجديدة.

وأكد الجزار أنه سوف يتم البدء في تسليم 432 وحدة سكنية جديدة للمواطنين الفائزين بنظام القرعة المعلنة بداية من يوم الأحد القادم الموافق 28 أغسطس 2022، وسوف تستمر عملية التسليم حتي يوم 3 نوفمبر المقبل.

وطالب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جميع الفائزين بالوحدات السكنية الجديدة سرعة التوجة إلي بنك التعمير والإسكان فرع العبور لتسوية الموقف المالي، ومراجعة جهاز المدينة بالمستندات قبل الاستلام، موضحاً أن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة هو من سيتولى عملية تسليم الشقق الجديدة للمواطنين التي تبلع مساحتها 2600 فدان.