انت الان تتابع خبر عاجل – وزارة التعليم تعلن عن قرار ” الكشف عن كل التفاصيل” بخصوص الصف الرابع الابتدائي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي، موعد الإعلان عن الكشف عن تفاصيل تعديلات مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدارسي القادم الذي سوف يبدأ 1 أكتوبر 2022.

وأكدت وزارة التعليم أنه سوف يتم الإعلان عن كافة التفاصيل بعملية تعديل منهج الصف الرابع الابتدائي قبل بدء العام الدارسي الجديد، مشيرةً أنه يجري خلال الأيام الحالية عملية التعديلات على المنهج.

وأضافت الوزارة، أن المناهج الجديدة سوف تتناسب مع الخطة الزمنية للعام الدارسي الجديد بحدث لا يحدث أي خلل، بالإضافة إلي تحقيق نواتج التعلم وذلك بالتركيز على المفاهيم الكبرى والأنشطة التعليمية التي يتم دراستها خلال هذه المرحلة التعليمية في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.