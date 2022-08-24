انت الان تتابع خبر عاجل – التضامن تنهي الجدل لأصحاب المعاشات وتعلن : صرف الزيادة الجديدة خلال أيام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج أنه سوف يتم صرف الزيادة الجديدة والتي تقدر بنسبة 13% لجميع أصحاب المعاشات مع مستحقات شهر سبتمبر القادم.

وأوضحت التضامن أن معاشات سبتمبر 2022، سوف تشمل الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر أبريل الماضي، وذلك بعد الظروف الاقتصادية التي أصابت العالم جراء حرب روسيا على أوكرانيا.

وأضافت أنه سوف بتم البدء في صرف معاشات سبتمبر بداية من شهر الأول في الشهر الجديد، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة أنه سوف يتم البدء بالصرف للشريحة الأولي من أصحاب المعاشات والتي يحصل فيها القائم بالصرف أو المستفيد على أقل من 100 جنيه شهرياً من الخزانة العامة للدولة يقدر قوامها حوالي 2 مليون و400 مواطن.