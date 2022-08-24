انت الان تتابع خبر لمدة نص يوم كامل – قطع المياه عن هذه المناطق بـ”القليوبية” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في القليوبية أنه عن قطع المياه اليوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس 2022 عن مركز ومدينة شبين القناطر

وأوضحت مياه شرب القليوبية ، أنه تم قطع المياه لمدة 12 ساعة بداية من الساعة الثانية عشر بعد منتصف ليل اليوم الأربعاء وحتى الثانية عشر ظهراً من نفس اليوم ، بسبب إجراء أعمال لاعمال ربط خط طرد المأخذ الجديد على مأخذ محطة عرب جهينه المرشحة بشبين القناطر.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.

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