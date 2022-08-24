بداية من اليوم صرف مرتبات أغسطس 2022.. هتستمر 5 أيام جهز جيبك

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بداية من اليوم صرف مرتبات أغسطس 2022 لكل الموظفين

رياض - احمد صلاح - يتأهب العمال والموظفين في 33 وزارة وهيئة وجهة حكومية تابعة إلى الجهاز الإداري للدولة، بداية من اليوم صرف مرتبات أغسطس 2022، ويستمر لمدة 4 أيام من اليوم الأربعاء تستمر إلى يوم الثلاثاء القادم والذي يوافق 30 أغسطس الحالي.

وأكدت وزارة المالية في كتاب دوري أصدرته في نهاية شهر يونيو الفائت، حددت فيه مواعيد صرف مرتبات 3 أشهر متتالية، وهم يوليو وأغسطس وسبتمبر القادم، ويكون الصرف لمدة 5 أيام حتى لا يوجد ازدحام وتكدس لحوالي 5 ملايين عامل وموظف في الجهاز الإداري للدولة والهيئة، والأجهزة التابعة له في وقت واحد.

ويبدأ الموظفين والعاملون في الجهاز الإداري للدولة صرف مرتبات شهر أغسطس الجاري على يومين، ويبدأ العاملون في 33 وزارة وهيئة وجهة حكومية الصرف، صباح اليوم الأربعاء، ويبدأ العاملون والموظفون في 33 وهيئة وجهة أخرى الصرف غداً الخميس 25 أغسطس الجاري، وصرف يوم الاحد 28 أغسطس والإثنين 29 أغسطس وأخر يوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022.