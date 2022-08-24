انت الان تتابع خبر شقق الإسكان الاجتماعي للمطلقات والأرامل.. اعرفوا الشروط والقسط الشهري بـ 866 جنيهاً والان مع التفاصيل

شروط حصول الأرامل على شقق الإسكان الاجتماعي

لابد على الأرملة أن تقدم طابعة معتمدة من بيانات المعاش من التأمينات.

صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الاسرة “وثيقة الوفاة، شهادات ميلاد الأبناء القصر، الرقم القومي المميكن، قيد عائلي مميكن”.

وهذا بجانب الشروط الأساسية التي يضعها صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري وهو شرط أساسي للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.

ولابد أن تكون الأرملة من أبناء المدينة أو المحافظة المقدم فيها الوحدات السكنية، أو من العاملين بها.

وأن لا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنة لها أو قطعة أرض.

شروط حصول المطلقات على شقق الإسكان

تقديم الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية.

تقديم شهادات ميلاد الأبناء القصر ورقم قومي مميكن وقيد عائلي مميكن وعدد أفراد الأسرة.

وأن تكون من أبناء المدينة أو المحافظة المقدم فيها الوحدات السكنية أو من العاملين فيها.

وأن لا يكون قد سبق لها تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض من قبل للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.

وتقديم صورة من مستند النفقة التي تحصل عليها.

وإيصال المرافق الحديثة لمكان السكن الحالي “غاز، مياه، كهرباء”.

خطوات الحصول على كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي للمطلقات والأرامل

البحث عن مكتب البريد الذي يوجد في محل سكنك.

القيام بتقديم البطاقة الشخصية السارية.

والتأكد من الرقم المتسلسل الذي يوجد على الكراسة.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022

رياض - احمد صلاح - تقوم الإسكان الاجتماعي بدعم الدولة لجميع أبناءها وتبذل جهد كبير لتوفير حاجة مواطنيها وتوفير كل سيل الراحة لهم، لذلك تقدم الوزارة شقق الإسكان الاجتماعي للمطلقات والأرامل وحديثي الزواج، ومن أهم مشروع يتم تقديمه لكلاً منهم وهو الإسكان الاجتماعي.

وسوف تبدأ الأسعار الخاصة بالشقق من 471 ألف جنيه، وأنه يوجد العديد من الشقق التي يزيد سعرها عن هذا، ويمتد السعر لـ 546 ألف جنيه، وهذه الأسعار هي الخاصة بمحدودي الدخل.

وأما عن الأسعار بالنسبة لمتوسط الدخل فإن الأسعار تختلف عن شقق الإسكان الاجتماعي، وسوف تجد أن الأسعار الخاصة بالوحدات التي تبدأ من 700 الف جنيه وتصل لـ 950 ألف جنيه.