انت الان تتابع خبر اتفرج .. حادثة الدائري.. سلم يارب تريلا عليه دهست 7 سيارات والان مع التفاصيل

حادثة الدائري دهست تريلا 7 سيارات

رياض - احمد صلاح - قامت الإدارة العامة للمرور بالدفع بالعديد من الأوناش المخصصة للاستغاثة وفرق الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية، وذلك لرفع حطام حادثة الدائري، وهو سيارة نقل ثقيل “تريلا” دهت 7 سيارات ملاكي وربع نقل بالتحديد أعلى وصلة دريم.

وأكد أحد المصادر المطلعة أن الحادث تسبب في مصرع شخصين وأصيب 5 آخرون تم نقلهم للمستشفى للحصول على العلاج اللازم لهم، وأيضاً تم الدفع بالعديد من الأوناش الخاصة بالمرور لرفع حطام هذا الحادث وتسيير حركة السيارات وعودتها إلى طبيعتها.

وحصل مسؤول غرفة عمليات المرور على إشارة من إدارة شرطة النجدة بحدوث حادث التصادم أعلي المتحف المصري الكبير في وصلة دريم، وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية لمكان البلاغ، وظهر تصادم تريلا و7 سيارات ملاكي وربع نقل على الطريق الدائري القادم من طريق الواحات اتجاه الرماية.