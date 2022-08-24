انت الان تتابع خبر كلية الشرطة للبنات 2022.. اعرفوا شروط التقديم وكل التخصصات المطلوبة من هنا والان مع التفاصيل

خطوات التقديم في كلية الشرطة للبنات 2022

تدخل إلى موقع وزارة الداخلية.

واختيار الخدمات الإلكترونية للوزارة، والدخول إليه بشكل مباشر من هنا.

واختيار اختبارات الالتحاق بكلية الشرطة.

وتسجيل البيانات واستكمال كل البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم البطاقة وبيانات المتقدم كالوزن والطول.

والنقر على التسجيل ويوفر الموقع للطلاب اختيار اليوم المناسب لأداء اختبارات القدرات من بين 3 أيام مختلفة.

تخصصات مطلوبة للإناث في كلية الشرطة

رياض - احمد صلاح - أعلنت كلية الشرطة أنها بدأت تتلقي طلبات كل من يريدون الالتحاق في قسم الضباط المتخصصين، وهو يكون بدءاً من 15 أغسطس 2022 وهذا من خلال الموقع الإلكتروني التابع إلى وزارة الداخلية، ويستمر ليوم 15 سبتمبر 2022.

-كلية الطب البشري دكتوراه وماجستير.

-كلية هندسة حاسبات ونظم معلومات.

-كلية تربية موسيقية.

-كلية التربية النوعية.

– كلية آداب تخصص “وثائق ومكتبات، واجتماع وعلم نفس، فرنسي، وروسي، والماني، وصيني، وإيطالي”.

-كلية خدمة اجتماعية.

– كلية تجارة قسم محاسبة.

-كلية ألسن.

-كلية علوم طبية.

-كلية تمريض.

-كلية علاج طبيعي.

-كلية أسنان.

-كلية صيدلة.

-كلية صيدلة إكلينيكية.

شروط التقديم في كلية الشرطة للبنات