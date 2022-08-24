تأكيد القادة العرب بالعلمين دعمهم لترسيخ الأمن والاستقرار يتصدر صحف الكويت

وقالت صحيفة (السياسة) الكويتية إن القادة المشاركين فى لقاء العلمين الجديدة، استعرضوا عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، وتبادلوا وجهات النظر والرؤى بشأنها، وتم تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون المشترك.
وذكرت صحيفة (الجريدة) تحت عنوان "قادة مصر والإمارات والأردن والبحرين يبحثون التطورات الإقليمية والدولية" أن لقاء الزعماء بمدينة العلمين تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون المشترك وعدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأنها.
وأشارت الصحيفة إلى تجديد القادة، دعمهم للجهود والمساعى التى تهدف إلى ترسيخ الأمن، والسلام، والاستقرار، والتعاون المشترك على مختلف الأصعدة، والذى يرتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل؛ بما يحقق تطلعات جميع شعوب المنطقة فى التقدم والبناء والتنمية.
وقالت صحيفة (الأنباء) تحت عنوان" قادة مصر والإمارات والبحرين والأردن يؤكدون دعم ترسيخ الأمن والاستقرار والتعاون المشترك" إن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم.
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