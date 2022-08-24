إغلاق 13 ورشة و19 محلا تجاريا فى المحلة

جدة - نرمين السيد - قال وجدى الجروانى، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم غلق 13 ورشة و19 محلا تجاريا، مساء أمس الثلاثاء، خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء 10 لمبات إضاءة خارجية للمحلات لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.





وقال الجروانى أن ذلك يأتى استمرارا لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش. وأضاف أنه تم تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة ويتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات وذلك للالتزام بتطبيق الاجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.

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