أبرزها أم المصريين.. تقديم خدمات طب الأسنان لـ 968 ألف مواطن فى شهر

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات المتخصصة فى مجال طب الأسنان لـ 968 ألفًا و23 مواطنًا من خلال العيادات الثابتة بالوحدات الصحية والمستشفيات العامة بجميع محافظات الجمهورية، خلال شهر يوليو الماضى.





وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تنفيذ 3 قوافل متخصصة فى مجال طب الأسنان، بمحافظتى القاهرة والفيوم، قدمت خدماتها لعلاج اللثة، وحشو الأسنان، وتنظيف الجير لـ 316 مواطنًا، لافتًا إلى أنه تم القيام ببرنامج تثقيفى توعوى حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان أثناء جميع القوافل لإجمالى 394 مواطنًا.

وقال عبدالغفار إنه يتم تحليل البيانات الإحصائية المُرسلة من المستشفيات والإدارات بكل محافظة لتقييم أداء الخدمات المقدمة بأقسام الأسنان ولتحديد الاحتياجات وتحديث الخدمات، مشيرًا أنه تم المرور على أقسام الأسنان بمستشفيات أم المصريين وبولاق الدكرور وإمبابة والتحرير بمحافظة الجيزة ومستشفى تلا بممحافظة المنوفية.

ومن جانبه، أشار الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، أنه تم عقد 3 دورات تدريبية، لـ 40 من أعضاء الفريق الطبى من طبيب أسنان وفنى وتمريض بالوحدات المتخصصة فى طب الأسنان ، مصحوبة بورش عمل فى مختلف مجالات طب الأسنان، منوهًا أنه تم عقد بروتوكول تدريب بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية يستهدف تدريب 1000 طبيب أسنان بمحافظات جنوب وشمال سيناء والمنيا وقنا والبحر الأحمر كمرحلة أولى، لرفع كفاءتهم العلمية و العملية وإطلاعهم على كل جديد فى مجال طب الأسنان.

وقال حسن إنه تم عقد اجتماع لجميع مديرى إدارات الأسنان على مستوى 22 محافظة بحضور الدكتور حازم الفيل رئيس القطاع العلاجى، لتقييم الإنجازات وإيجاد حلول للمعوقات الخاصة بالمستلزمات الطبية وعقود الصيانة، وذلك لاستمرار تقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية المتخصصة فى مجال الأسنان بجميع المحافظات.