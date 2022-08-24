طقس الأربعاء.. استمرار ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على معظم الأنحاء، لافتين إلى استمرار ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات مئوية.

ولفت الخبراء غلى أن الإحساس بالطقس سيكون شديد الحرارة رطبا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارا رطبا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطبا ليلًا على السواحل الشمالية، حارا رطبا على باقى الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وتوقع الخبراء وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

أما بالنسبة لـ حالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 37 26

الإسكندرية 33 25

وادى النطرون 37 25

طنطا 36 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 35 24

بلطيم 33 24

مطروح 31 23

السلوم 31 23

سيوة 38 24

بورسعيد 33 25

دمياط 32 25

الزقازيق 37 25

المنصورة 37 26

الإسماعيلية 38 24

السويس 38 24

العريش 34 24

رفح 34 23

رأس سدر 39 27

نخل 36 20

نويبع 37 27

طابا 36 26

كاترين 34 19

الطور 38 26

شرم الشيخ 41 30

الغردقة 40 29

مرسى علم 40 29

الفيوم 39 26

بنى سويف 39 26

المنيا 40 25

أسيوط 42 28

سوهاج 41 27

قنا 42 27

الأقصر 42 27

أسوان 43 29

إدفو 43 29

أبوسمبل 42 29

الوادى الجديد 43 25

شلاتين 40 28

أبو رماد 39 28

حلايب 36 27