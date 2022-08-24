أخبار مصرية

حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 25-8-2022

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 أغسطس 2022 08:22 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الخميس 25-8-2022

مهنياً: يوم ناري بامتياز يساعدك حاول دراسة مجالات جديدة ومشاريع جديدة تستطيع أن تنافس من خلالها

عاطفياً: يعزّز هذا اليوم الرومانسية ويجعلك أكثر جاذبية وبهاءً، لكن لا تمزج بين الحب والعمل في هذه الاثناء

صحياً: كثرة المطالعة في وضع جلوس غير مريح يسبب لك آلاماً في الرقبة والعنق ويرهق نظرك

حظك اليوم برج الثور الخميس 25-8-2022

مهنياً: تتخلص من الكثير من الضغوط والمسؤوليات الملقاة على عاتقك اليوم وعليك أن تتولي العائلة المزيد من الاهتمام

عاطفياً: تخشى بعض التغيرات التي تحدث في مشاعر الحبيب ولا تعرف موقفك الحالي تجاه ما يحصل

صحياً: قد تهتم بتفاصيل تخصّ أوضاعك الصحيّة وتناقش الأمر مع بعض المعنيّين

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 25-8-2022

مهنياً: محطة جديدة ومهمة في حياتك المهنية تأمل أن تحقق من خلالها الكثير

عاطفياً: يوم عاطفي اكثر وعداً من سابقه يحمل آفاقًا جديدة وعلاقات حلوة

صحياً: السهر الدائم يتلف يرهقك ويبقيك في حال من الترنح نهاراً وعدم التركيز في العمل

حظك اليوم برج السرطان الخميس 25-8-2022

مهنياً: يحاول بعض الزملاء أن يشوّش عليك العلاقات أو يبلبل لك الأجواء فتشتد الأزمات، لكن الفرج آت لا محالة

عاطفياً: يوم عاطفي مميز قد يحمل إليك التغييرات والحسم إيجاباً بحسب مبتغاك

صحياً: حاول قدر المستطاع التخفيف من وطأة العمل والاهتمام بالوضع الصحي باستمرار

حظك اليوم برج الاسد الخميس 25-8-2022

مهنياً: بعض المصاعب المتعلقة بالماضي تبرز اليوم لكنك تتخطاها بسرعة قياسية وكأن شيئاً لم يكن

عاطفياً: قد تنفعل بسبب ما يطرأ على مسألة تخصك والشريك، تتبدّل ربما المواعيد وينتابكما بعض القلق

صحياً: سارع إلى زيارة الطبيب ولا سيما أن شهيتك المفتوحة دائماً تسبب لك مشكلات في المعدة

حظك اليوم برج العذراء الخميس 25-8-2022

مهنياً: تعيش يوماً مهماً على الصعيد المهني، فلا تسمح للمشكلات أو الضغوط بالتأثير سلباً في ثقتك بالنفس

عاطفياً: عليك أن تحسم أمرك الآن، وحاول أن تتوصل إلى اتفاق أو تسوية مع الشريك لأنّ هذا يصبّ في مصلحتك

صحياً: لا تنفعل أمام أي حدث بسيط قد يسبب لك أزمة عصبية أو انهياراً

حظك اليوم برج الميزان الخميس 25-8-2022

مهنياً: يزوّدك هذا اليوم سحراً خاصاً وجاذبية، وتشعّ ببريق يلفت الجميع، ويفتتح دورة من الاتصالات المميّزة

عاطفياً: يبدأ اليوم مضطرباً عاطفياً، ما قد يولّد بعض الرتابة في العلاقة أو الإهمال أو اللامبالاة، لكنه ينتهي كما تشتهي

صحياً: لا تقدم على الخطوات الناقصة صحياً، بل ادرسها جيداً حتى لو أجبرت على الاستعانة بأصحاب الاختصاص

حظك اليوم برج العقرب الخميس 25-8-2022

مهنياً: الحظ حليفك يوم مناسب للقيام بالاستثمارات وشراء الأسهم والعقارات

عاطفياً: يحاول الشريك إقناعك بأن ما تفعله غير صحيح ولكنك لا توافقه الرأي

صحياً: بينك وبين نفسك تشعر بأن الأمور الصحية لا تسير على خير ما يرام، ومع ذلك لا تقوم بأي شيء

حظك اليوم برج القوس الخميس 25-8-2022

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم تأييداً عاماً ودعماً من قبل الأصدقاء ومغامرات حتى آخر الشهر

عاطفياً: تمضي يوماً ممتعاً مع الشريك، فهو يساندك ويقف إلى جانبك على الدوام ويساعدك في إيجاد الحلول

صحياً: خبر محزن يقلق راحتك، ويسبب لك صداعاً وتعباً نفسياً، لكن اطمئن الأمر لن يطول

حظك اليوم برج الجدي الخميس 25-8-2022

مهنياً: يوم ضاغط يشعرك بالتعب، وربما يشير إلى خلاف أو بعاد، ثق بمساعدة تأتيك من أصدقاء يؤدون دوراً في تحقيق بعض الإنجازات

عاطفياً: التشبّث بالمواقف المتصلبة لا يكون في مصلحة العلاقة، بل يؤدّي الى مواجهة شرسة بينك وبين الشريك

صحياً: لا تفسح في المجال أمام الآخرين كي يخيّروك بين السهرات والبقاء في المنزل، افعل ما تراه مناسباً لصحتك

حظك اليوم برج الدلو الخميس 25-8-2022

مهنياً: قد تحقق مشروعك الذي تخطط له منذ سنين طوال، وتنال ترقية قلما حصل عليها آخرون في سنك

عاطفياً: يكون النقاش ايجابياً مع الشريك وتضعان معاً برنامجاً لرحلة او لعطلة وتبدوان مرتاحين لما تقرّرانه

صحياً: لا تكن بخيلاً في ممارسة الرياضة، بل حاول أن تكون كذلك في تناول المأكولات بلا هوادة

حظك اليوم برج الحوت الخميس 25-8-2022

مهنياً: تزداد رغبتك في تحسين وضعك المادي على نحو سريع، وتتقدم بأفكار جديدة ومبتكرة تنال إعجاب المسؤولين عنك فيمنحونك ثقتهم الكبيرة

عاطفياً: تقدّم للشريك أفضل ما عندك وتحافظ على تفاؤلك وتكون متحمساً للعلاقة

صحياً: إذا كنت تشعر بغثيان شبه دائم فما عليك سوى مراجعة الطبيب ليصف لك العلاج اللازم

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا