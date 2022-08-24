حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 25-8-2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 أغسطس 2022 08:22 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الخميس 25-8-2022

مهنياً: يوم ناري بامتياز يساعدك حاول دراسة مجالات جديدة ومشاريع جديدة تستطيع أن تنافس من خلالها

عاطفياً: يعزّز هذا اليوم الرومانسية ويجعلك أكثر جاذبية وبهاءً، لكن لا تمزج بين الحب والعمل في هذه الاثناء

صحياً: كثرة المطالعة في وضع جلوس غير مريح يسبب لك آلاماً في الرقبة والعنق ويرهق نظرك

حظك اليوم برج الثور الخميس 25-8-2022

مهنياً: تتخلص من الكثير من الضغوط والمسؤوليات الملقاة على عاتقك اليوم وعليك أن تتولي العائلة المزيد من الاهتمام

عاطفياً: تخشى بعض التغيرات التي تحدث في مشاعر الحبيب ولا تعرف موقفك الحالي تجاه ما يحصل

صحياً: قد تهتم بتفاصيل تخصّ أوضاعك الصحيّة وتناقش الأمر مع بعض المعنيّين

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 25-8-2022

مهنياً: محطة جديدة ومهمة في حياتك المهنية تأمل أن تحقق من خلالها الكثير

عاطفياً: يوم عاطفي اكثر وعداً من سابقه يحمل آفاقًا جديدة وعلاقات حلوة

صحياً: السهر الدائم يتلف يرهقك ويبقيك في حال من الترنح نهاراً وعدم التركيز في العمل

حظك اليوم برج السرطان الخميس 25-8-2022

مهنياً: يحاول بعض الزملاء أن يشوّش عليك العلاقات أو يبلبل لك الأجواء فتشتد الأزمات، لكن الفرج آت لا محالة

عاطفياً: يوم عاطفي مميز قد يحمل إليك التغييرات والحسم إيجاباً بحسب مبتغاك

صحياً: حاول قدر المستطاع التخفيف من وطأة العمل والاهتمام بالوضع الصحي باستمرار

حظك اليوم برج الاسد الخميس 25-8-2022

مهنياً: بعض المصاعب المتعلقة بالماضي تبرز اليوم لكنك تتخطاها بسرعة قياسية وكأن شيئاً لم يكن

عاطفياً: قد تنفعل بسبب ما يطرأ على مسألة تخصك والشريك، تتبدّل ربما المواعيد وينتابكما بعض القلق

صحياً: سارع إلى زيارة الطبيب ولا سيما أن شهيتك المفتوحة دائماً تسبب لك مشكلات في المعدة

حظك اليوم برج العذراء الخميس 25-8-2022

مهنياً: تعيش يوماً مهماً على الصعيد المهني، فلا تسمح للمشكلات أو الضغوط بالتأثير سلباً في ثقتك بالنفس

عاطفياً: عليك أن تحسم أمرك الآن، وحاول أن تتوصل إلى اتفاق أو تسوية مع الشريك لأنّ هذا يصبّ في مصلحتك

صحياً: لا تنفعل أمام أي حدث بسيط قد يسبب لك أزمة عصبية أو انهياراً

حظك اليوم برج الميزان الخميس 25-8-2022

مهنياً: يزوّدك هذا اليوم سحراً خاصاً وجاذبية، وتشعّ ببريق يلفت الجميع، ويفتتح دورة من الاتصالات المميّزة

عاطفياً: يبدأ اليوم مضطرباً عاطفياً، ما قد يولّد بعض الرتابة في العلاقة أو الإهمال أو اللامبالاة، لكنه ينتهي كما تشتهي

صحياً: لا تقدم على الخطوات الناقصة صحياً، بل ادرسها جيداً حتى لو أجبرت على الاستعانة بأصحاب الاختصاص

حظك اليوم برج العقرب الخميس 25-8-2022

مهنياً: الحظ حليفك يوم مناسب للقيام بالاستثمارات وشراء الأسهم والعقارات

عاطفياً: يحاول الشريك إقناعك بأن ما تفعله غير صحيح ولكنك لا توافقه الرأي

صحياً: بينك وبين نفسك تشعر بأن الأمور الصحية لا تسير على خير ما يرام، ومع ذلك لا تقوم بأي شيء

حظك اليوم برج القوس الخميس 25-8-2022

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم تأييداً عاماً ودعماً من قبل الأصدقاء ومغامرات حتى آخر الشهر

عاطفياً: تمضي يوماً ممتعاً مع الشريك، فهو يساندك ويقف إلى جانبك على الدوام ويساعدك في إيجاد الحلول

صحياً: خبر محزن يقلق راحتك، ويسبب لك صداعاً وتعباً نفسياً، لكن اطمئن الأمر لن يطول

حظك اليوم برج الجدي الخميس 25-8-2022

مهنياً: يوم ضاغط يشعرك بالتعب، وربما يشير إلى خلاف أو بعاد، ثق بمساعدة تأتيك من أصدقاء يؤدون دوراً في تحقيق بعض الإنجازات

عاطفياً: التشبّث بالمواقف المتصلبة لا يكون في مصلحة العلاقة، بل يؤدّي الى مواجهة شرسة بينك وبين الشريك

صحياً: لا تفسح في المجال أمام الآخرين كي يخيّروك بين السهرات والبقاء في المنزل، افعل ما تراه مناسباً لصحتك

حظك اليوم برج الدلو الخميس 25-8-2022

مهنياً: قد تحقق مشروعك الذي تخطط له منذ سنين طوال، وتنال ترقية قلما حصل عليها آخرون في سنك

عاطفياً: يكون النقاش ايجابياً مع الشريك وتضعان معاً برنامجاً لرحلة او لعطلة وتبدوان مرتاحين لما تقرّرانه

صحياً: لا تكن بخيلاً في ممارسة الرياضة، بل حاول أن تكون كذلك في تناول المأكولات بلا هوادة

حظك اليوم برج الحوت الخميس 25-8-2022

مهنياً: تزداد رغبتك في تحسين وضعك المادي على نحو سريع، وتتقدم بأفكار جديدة ومبتكرة تنال إعجاب المسؤولين عنك فيمنحونك ثقتهم الكبيرة

عاطفياً: تقدّم للشريك أفضل ما عندك وتحافظ على تفاؤلك وتكون متحمساً للعلاقة

صحياً: إذا كنت تشعر بغثيان شبه دائم فما عليك سوى مراجعة الطبيب ليصف لك العلاج اللازم