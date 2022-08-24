حياة كريمة.. محافظ الغربية يطمئن على تنفيذ مشرعات زفتى (صور)

جدة - نرمين السيد - واطمأن محافظ الغربية على أعمال إنشاء الموقف والسوق النموذجيين بقرية نهطاى بمركز زفتى، إلى جانب تفقد أعمال إنشاء مركز شباب القرية، ومدرسة نهطاى للتعليم الأساسى، ومركز تنمية الأسرة، ووحدة الحماية المدينة ونقطة الشرطة.

حياة كريمة

وتفقد المحافظ أعمال رصف شارع الحياة بالعاصمة طنطا، حيث تم إزالة طبقة الأسفلت القديمة والجزيرة الوسطى، وفرد طبقة السن تمهيدا للرصف.

وحدات الطعام المتنقلة فى طنطا

افتتح الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، مساء أمس الإثنين، منطقة وحدات الطعام المتنقلة بطول 500 متر، والتى تقام فى منطقة كورنيش القاصد بمدينة طنطا.

حضر الافتااح، الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، والنائب محمد عريبى، والنائب عبدالمنعم شهاب، والنائبة إحسان شوقى، ونجوى العشيرى، السكرتير المساعد، والمحاسب حسام عبداللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا.

وقام المحافظ ومرافقوه بتفقد عربات الطعام المتنقلة، كما التقط الصور التذكارية مع أصحاب العربات والقائمين على إشراف المشروع.

وأكد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، أن مشروع وحدات الطعام المتنقلة، يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم مؤسسات الدولة لمشروعات الشباب، من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات بتصميم حضارى وفى إطار قانونى يضمن الحفاظ على المظهر الحضارى للمدن والقضاء على العشوائية وإظهار الشباب بمظهر يليق بهم.

ولفت إلى أن مشروع عربات الطعام المتنقلة له هدف استراتيجى من خلال دمج الاقتصاد الرسمى بغير الرسمى، والمساهمة فى تقليل نسبة البطالة، وتشجيع الشباب على الإقبال على المشروعات الصغيرة التى توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشار إلى أن محافظة الغربية كانت أول محافظة تضع لائحة استرشادية لتنفيذ القانون عقب صدوره من مجلس النواب، والعمل على ترخيص عربات الطعام المتنقلة فى طنطا، مؤكدا على أنه سيتم تخصيص منطقة بكل مدينة لتلك المشروعات على غرار العاصمة طنطا.