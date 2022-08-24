الأوقاف: إحالة مدير إدارة المقارئ إلى لجنة القيم لإهماله فى واجبه الوظيفى

جدة - نرمين السيد - جاء قرار وزير الأوقاف بناء على المذكرة المقدمة من الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.

وفى سياق آخر، انطلق مساء اليوم الثلاثاء، معسكر "أبو بكر الصديق" التثقيفى لـ 60 مؤذنًا من محافظات القاهرة، والقليوبية، والجيزة، وبنى سويف، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، والغربية، ويستمر المعسكر على مدى يومين غدا وبعد غد.

يأتى ذلك اهتمامًا من وزارة الأوقاف بأهمية الصوت الحسن إلى جانب اهتمامها بمشروع الأذان الموحد، وسيرها فيه بجدية كبيرة بلغت نحو 4958 مسجدًا حتى تاريخه، وبعد النجاح المبهر لورشة عمل المؤذنين بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية الأسبوع الماضى، وفى إطار البرامج التدريبية والتثقيفية والترفيهية التى أطلقتها وزارة الأوقاف، ورفع قدرات الكوادر البشرية مع التركيز على العناصر المتميزة.

جدير بالذكر أن برنامج المعسكر يتضمن جوانب علمية وثقافية وترفيهية لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، وورش عمل تدريبية للمؤذنين.