ووجه المحافظ، اليوم الثلاثاء، الشكر لكل العاملين بالمدارس المعتمدة، ووكيل الوزارة محمد عبدالله، ومدير إدارة قياس الجودة بالمديرية أحمد بسيونى.
من جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، محمد عبدالله، أن التعليم حجر الأساس للتطور الاقتصادى والحضارى لأى دولة، ويعد الاهتمام بجودة التعليم أحد أهم مؤشرات تقدم الدول، وأصبح الوصول لدرجة عالية مقبولة من التميز فى إتقان العمل وارتفاع مستويات الأداء هو ما تسعى إليه المجتمعات والدول المختلفة.
يذكر أن ثقافة الجودة والاعتماد المدرسى هى خطوة ضرورية للارتقاء بالعملية التربوية، وتعتبر الغاية الأساسية من الاعتماد المدرسى هى التحقق من قدرة المدرسة على تحقيق أهدافها فى ضوء رؤية مصر 2030، التى تتمثل فى تربية الأجيال، وتعليمهم، وتأهيلهم للقيام بأدوارهم، وتحملهم المسؤولية فى بناء هذا المجتمع، وتطويره، والنهوض به.
ويقوم الاعتماد المدرسى على أساس تقويم أداء المدرسة، والتأكد من توافر المتطلبات الأساسية لديها التى تمكنها من تحقيق تلك الأهداف على خير وجه، وهى فى الواقع عمليات تقويم لأداء المدرسة من أجل تطوير العملية التعليمية فيها من كافة جوانبها، كما يعد الاعتماد المدرسى أحد وسائل تشجيع المدارس على تحقيق الجودة والوصول لمستويات عالية من التميز فى الأداء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كفر الشيخ: حصول 50 مدرسة على اعتماد الجودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.