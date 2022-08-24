كفر الشيخ: حصول 50 مدرسة على اعتماد الجودة

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ كفر الشيخ، جمال نور الدين، حصول 50 مدرسة من مدارس مديرية التربية والتعليم فى 13 إدارة تعليمية بالمحافظة، على شهادة الاعتماد التربوى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد خلال خطة اعتماد 2021/2020، بينما هناك 86 مدرسة أخرى تخضع للتقييم انتظارًا لصدور قرار الاعتماد فى خطة 2021 /2022.





ووجه المحافظ، اليوم الثلاثاء، الشكر لكل العاملين بالمدارس المعتمدة، ووكيل الوزارة محمد عبدالله، ومدير إدارة قياس الجودة بالمديرية أحمد بسيونى.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، محمد عبدالله، أن التعليم حجر الأساس للتطور الاقتصادى والحضارى لأى دولة، ويعد الاهتمام بجودة التعليم أحد أهم مؤشرات تقدم الدول، وأصبح الوصول لدرجة عالية مقبولة من التميز فى إتقان العمل وارتفاع مستويات الأداء هو ما تسعى إليه المجتمعات والدول المختلفة.

يذكر أن ثقافة الجودة والاعتماد المدرسى هى خطوة ضرورية للارتقاء بالعملية التربوية، وتعتبر الغاية الأساسية من الاعتماد المدرسى هى التحقق من قدرة المدرسة على تحقيق أهدافها فى ضوء رؤية مصر 2030، التى تتمثل فى تربية الأجيال، وتعليمهم، وتأهيلهم للقيام بأدوارهم، وتحملهم المسؤولية فى بناء هذا المجتمع، وتطويره، والنهوض به.

ويقوم الاعتماد المدرسى على أساس تقويم أداء المدرسة، والتأكد من توافر المتطلبات الأساسية لديها التى تمكنها من تحقيق تلك الأهداف على خير وجه، وهى فى الواقع عمليات تقويم لأداء المدرسة من أجل تطوير العملية التعليمية فيها من كافة جوانبها، كما يعد الاعتماد المدرسى أحد وسائل تشجيع المدارس على تحقيق الجودة والوصول لمستويات عالية من التميز فى الأداء.