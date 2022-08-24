نائب محافظ الجيزة تتابع تنفيذ المشروعات الجارية ببولاق الدكرور (صور) 

جدة - نرمين السيد - عقدت هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة لشؤون تنمية المجتمع وخدمة البيئة اجتماعًا موسعًا لمتابعة نسب التنفيذ بمشروعات تطوير المناطق الغير مخططة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى Giz.





يأتى ذلك فى إطار توجيهات أحمد راشد، محافظ الجيزة، للقيادات التنفيذية بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، ومدى الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها وتذليل كافة العقبات أمام الجهات المنفذة انطلاقًا من خطة المحافظة، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت هند عبدالحليم أنه تم الانتهاء من تطوير 86 شارع بحى بولاق الدكرور، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق الغير مخططة والارتقاء بالبنية التحتية، حيث شملت الأعمال على إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب والصرف الصحى والإنارة وتركيب بلاط الإنترلوك وذلك للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت نائب المحافظ بأنه جارٍ العمل على إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب والصرف الصحى بـ 7 شوارع بحى بولاق الدكرور بنسبة تنفيذ 50% والتى ضمت تمديد خطوط المياه فى شوارع " حداد إسماعيل، كمال شحاتة، على خليل، أمين حرب، شحاتة الجمل، شرف اللبان، وأبو بكر الصديق إلى جانب رفع مطابق الصرف الصحى بشارعى حداد إسماعيل وشرف اللبان وذلك للارتقاء بالبنية التحتية ببولاق الدكرور.

وأضافت نائب المحافظ بأنه جارٍ العمل على تجديد شبكة الصرف الصحى والإنارة بشارعى أبو بكر الصديق وأيمن سلمان وذلك بنسبة إنجاز 36%.

كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى بشأن تطوير سوق السمك بحى جنوب الجيزة حيث تم الانتهاء من أعمال الخرسانات بالمبنى الإدارى والمطعم ودورات المياه وجارٍ الاستكمال.

وأكدت نائب المحافظ أن المشروعات الجارية تحظى بمتابعة دورية من الأحهزة التنفيذية وعلى رأسها أحمد راشد، محافظ الجيزة، مشيرًا إلى تذليل جميع العقبات التى تواجه الشركات المنفذة للانتهاء منها طبقًا للجدول الزمنى المحدد.

