البابا تواضروس يستقبل أسقف أسيوط

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية، مساء أمس الثلاثاء، الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط، في المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون فى محافظة البحيرة.





وخلال اللقاء قدم أسقف أسيوط لـ البابا التهنئة بعيد السيدة العذراء، كما اطمأن على صحته.

افتتاح جناح وزارة الهجرة فى دير الأنبا بيشوى

افتتح قداسة البابا توضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والسفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جناح وزارة الهجرة المقام بمعرض لوجوس فى الدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.

يأتى ذلك على هامش فاعليات ملتقى لوجوس الثالث للشباب الأقباط بالخارج، والذى يعقد حاليا فى مصر فى الفترة من 20 إلى 27 أغسطس الجارى تحت رعاية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وحظى لأول مرة بلقاء مجموعة الشباب مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

وتفقد قداسة البابا تواضروس الثانى جناح وزارة الهجرة برفقة الوزيرة سها جندى، واستمعا إلى شرح وافٍ عن الملفات والمبادرات التى تقدمها وزارة الهجرة لشباب مصر بالخارج.

وأشاد البابا تواضروس الثانى بجناح وزارة الهجرة والجهود التى تبذلها الوزارة فى سبيل رعاية أبنائنا الشباب فى الخارج.

ومن جانبها، أشادت السفيرة سها جندى بدور ملتقى لوجوس كحدث وطنى يعرض لشباب مصر بالخارج التجربة المصرية وإنجازاتها فى كافة المجالات، مشيرة إلى أن مشاركة وزارة الهجرة فى الملتقى فعالة ومميزة للغاية.

وتابعت: "قد أتيحت لنا الفرصة لتنظيم جناح بالمعرض يستعرض عدد من ملفات الوزارة وهذا ما يجعلنا فخورين بما حققناه، واليوم لدينا فرصة ذهبية حتى يتعرف كل المشاركين بالملتقى من الشباب المستهدف لدى وزارة الهجرة على ما تبذله الوزارة من جهد فى هذه الملفات المهمة والحيوية والتى ترتبط فى الأساس باستراتيجية تنمية الإنسان المصرى".

وشارك فى الجناح عدد من أعضاء وزارة الهجرة وعدد من شركاء الوزارة فى الملفات والمبادرات المطروحة، وهم مؤسسة دار نهضة مصر للنشر، ومؤسسة شيزلونج لخدمات الدعم النفسى.

فيما استمع أيضا زوار الجناح من الشباب إلى شرح عن مبادرات وزارة الهجرة المعروضة فى الجناح وتبادلوا الحوار والنقاش مع فريق الوزارة، كما أعربوا عن إعجابهم بكل ما تقدمه الوزارة، مثمنين جهد التواصل مع المصريين بالخارج ونتائج تلك المبادرات التى من شأنها ربط كل شرائح المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وهو ما تهدف إليه الجمهورية الجديدة.

ويضم جناح وزارة الهجرة بالمعرض عروضًا توضيحية وكتيبات تعريفية باللغتين العربية والإنجليزية تحتوى على ما تم إنجازه فى الأنشطة والملفات التى تنفذها الوزارة والتى من شأنها رعاية شباب مصر فى الخارج وتقديم خدمات لهم، أبرزها مبادرات "مركز حوار شباب مصر الدارسين بالخارج – ميدسى"، و"اتكلم متخافش مصر معاك".