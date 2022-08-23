انت الان تتابع خبر عاجل.. حقيقة الاستغناء عن العمالة المصرية بالكويت.. القوى العاملة تطمئن قلوبهم والان مع التفاصيل

حقيقة الاستغناء عن العمالة المصرية بالكويت القوى العاملة تكشفها

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة القوى العاملة بالكشف عن حقيقة الاستغناء عن العمالة المصرية بالكويت، وهي من أكثر الأشياء الذي يريد معرفتها الكثير من المصريين الذين يعملون فيها، وذلك لأنها انتشرت مؤخراً على كل مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت وزارة القوى العاملة أن كل ما نتشر حول الاستغناء عن العمالة المصرية في الكويت وترحيلهم عبارة عن شائعات لا يوجد لها أي أساس من الصحة، ويتابع وزير القوى العاملة حسن شحاتة أوضاع كل المصريين العاملين في الخارج بشكل مستمر، وأن ما تردد من شائعات وأرقام مغلوطة حول العمالة المصرية بالكويت.

وأوضح الوزير أنه حصل على تقرير من رئيس مكتب التمثيل العمال في دولة الكويت أحمد إبراهيم، وهو الذي أوضح فيه أنه القرار الذي صدر عن وزارة الدولة للشئون البلدية في الكويت، وقد سبق صدور نفس القرار في عام 2017 و2020 بخصوص تكويت العديد من الوظائف في العديد من الجهات الحكومية.