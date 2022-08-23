انت الان تتابع خبر مصروفات جامعة أسيوط الأهلية.. تبدأ بـ30 ألف جنيه والطب بـ90 ألف جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعتبر الجامعات الأهلية من أكثر ما يشغل بال الكثير من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور في هذا الأيام، بعد الإعلان عن بدء الدراسة في أكثر من 10 جامعات جديدة منتشرة في الكثير من محافظات جمهورية مصر العربية، حيث يرغبون في معرفة المصاريف الخاصة بها وبالأخص مصروفات جامعة أسيوط الأهلي.

من المؤكد أن مصروفات جامعة أسيوط الأهلية لان تختلف بشكل كبير عن باقي الجامعات الأهلية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء الدراسة فيها بداية من 1 أكتوبر القادم.

وتصم جامعة أسوط الأهلية 7 كليات وهي الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة والبحوث الدوائية، والهندسة والعلوم التطبيقية، والعلوم الإدارية والمالية، والألسن، وكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، واللغات التطبيقية.

مصروفات جامعة أسيوط الأهلية:

1- كلية الهندسة والعلوم التطبيقية 45 ألف جنيه.

2- كلية الصيدلة والبحوث الدوائية 55 ألف جنيه.

3- كلية الطب البشري 90 ألف جنيه.

4- كلية طب الأسنان 75 ألف جنيه.

5- كلية الألسن واللغات التطبيقية 30 ألف جنيه.

6- كلية العلوم الإدارية والمالية 35 ألف جنيه.

7- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 40 ألف جنيه.