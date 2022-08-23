انت الان تتابع خبر رابط تقليل الاغتراب .. دوس هنا واتبع الخطوات وقرب مكان كليتك والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من طلاب الثانوية العامة الذين سجلوا رغباتهم خلال المرحلة الأولي والثانية لتنسيق الجامعات على رابط تقليل الاغتراب، خاصة مع انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق قبل قليل.
وانتهت المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس 2022، مما يجعل الطلاب يرغبون في معرفة رابط تقليل الاغتراب التي من المتوقع أن تنطلق بغد الإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية مباشرة.
شروط تقليل الاغتراب بعد ظهور نتيجة التنسيق:
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لا يمكن للطلاب تعديل رغباته بعد ظهور النتيجة والإعلان عنها مباشرة إلا في حالة التعديل من خلال مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات التي تتيحها الوزارة.
رابط تقليل الاغتراب :
يمكن للطلاب الراغبين في تقليل الاغتراب الضغط هنا
كيفية تقليل الاغتراب بعد ظهور نتيجة التنسيق:
1- الدخول إلي موقع التنسيق من هنا.
2- الضغط على أيقونة تقليل الاغتراب.
3- كتابة رقم الجلوس والرقم السري.
4- تعديل الرغبات التي جاءت له وتم ترشيحه لها، ومن ثم يختار الكلية التي يرغب في التحويل إليها أو التحويل منها.
5- الضغط على أيقونه تعديل الرغبات.
6- الضغط على التعديل.