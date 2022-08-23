انت الان تتابع خبر رابط تقليل الاغتراب .. دوس هنا واتبع الخطوات وقرب مكان كليتك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من طلاب الثانوية العامة الذين سجلوا رغباتهم خلال المرحلة الأولي والثانية لتنسيق الجامعات على رابط تقليل الاغتراب، خاصة مع انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق قبل قليل.

وانتهت المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس 2022، مما يجعل الطلاب يرغبون في معرفة رابط تقليل الاغتراب التي من المتوقع أن تنطلق بغد الإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية مباشرة.

شروط تقليل الاغتراب بعد ظهور نتيجة التنسيق: