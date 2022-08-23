شيكابالا يحتفل بلقب الدورى مع ابنه آدم.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 10:28 مساءً - حرص محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك على الاحتفال بلقب الدورى مع ابنه آدم عقب انتهاء مباراة الاتحاد السكندرى على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما ، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأحرز ابراهيم حسن لاعب الاتحاد السكندري هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 43 ، بعد ما استغل خروج محمد عواد حارس مرمي الزمالك عن مرماه ، ليحرز هدف مميز من نصف الملعب ، فيما تعادل للزمالك محمود الونش في الدقيقة 74 .

واستمر الزمالك بطل الدورى المباراة محتلًا المركز الأول برصيد 76 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعد 32 مباراة، فاز فى 24 مباراة، وتعادل فى 4 مباريات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 61 هدفاً واستقبلت شباكهم 27، فيما يحتل زعيم الثغر المركز الـ11 برصيد 37 نقطة، بعدما فاز في 9 وتعادل في 10 وخسر 13.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يحصد فيها الزمالك لقب الدوري في موسمين متتاليين، بعد 64-65، و93-94، و2003- 2004

وضم تشكيل الزمالك كلا من: حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح،خط الوسط: محمد أشرف "روقا"- إمام عاشور - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيد عبد الله " نيمار" - أحمد سيد "زيزو"،ط الهجوم :سيف الدين الجزيري

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى:حراسة المرمى: محمد عبد المنصف،الدفاع: محمود شبانة، صبرى رحيل، هشام صلاح، عبد الله نصيب،الوسط: خالد الغندور، أحمد عادل ميسى، ساليفو مورو، مروان عطية، إبراهيم حسن،الهجوم: مابولولو.