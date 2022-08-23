في احتفالية التتويج بالدوري... الزمالك يتعادل مع الاتحاد السكندري 1-1

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 10:28 مساءً - تعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما ، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأحرز ابراهيم حسن لاعب الاتحاد السكندري هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 43 ، بعد ما استغل خروج محمد عواد حارس مرمي الزمالك عن مرماه ، ليحرز هدف مميز من نصف الملعب ، فيما تعادل للزمالك محمود الونش في الدقيقة 74 .

وشهدت أول ربع ساعة احتساب إبراهيم نور الدين ركلة جزاء للاتحاد، إلا أن تقنية الفيديو استدعت الحكم الذى لغى قراره بعد رؤية اللقطة التي أثبتت عدم لمس حسام عبد المجيد الكرة بيده.

وفي الدقيقة 20 ، أشهر ابراهيم نور الدين حكم اللقاء ، الكارت الأحمر لحسام عبد المجيد مدافع الزمالك ، بعد عرقلة لاعب الاتحاد السكندري ومنع فرصة محققة للفريق المنافس .

وفي الدقيقة 27، هدد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك مرمي الاتحاد السكندري بتسديدة قوية كادت ان تسكن شباك محمد عبد المنصف حارس مرمي زعيم الثغر .

وفي الدقيقة 37 ، أجري محمد عمر المدير الفني للاتحاد السكندري، التغير الاول بالدفع بسعيدو سنبوري بدلاً من ساليفو مورو الذي حصل علي انذار بسبب التدخل القوي علي امام عاشور .

وحاول الاتحاد السكندري قبل نهاية الشوط الأول ، في الضغط علي دفاعات الزمالك مستغلا النقص العددي للفريق الأبيض بعد طرد حسام عبد المجيد ، وفي الدقيقة 43 احرز ابراهيم حسن هدف عالمي من نصف الملعب بعد ما استغل خروج عواد عن مرماه .

اجري الزمالك تغير مع بداية الشوط الثاني ، بالدفة يوسف اسامة نبيه بدلا من سيف الدين الجزيري ، من أجل دعم الهجوم الزملكاوي لادراك هدف التعادل .

وحاول لاعبي الزمالك في فرض سيطرتهم علي اللقاء ولكن لاعبي الاتحاد السكندري نجحوا في امتصاص دفاع لاعبي الابيض .

وفي الدقيقة 70 ، اضاع مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري هدفا مؤكدا بعد ما نجح عواد في التصدي لهجمة خطيرة لتعود الكرة الي مابولولو والمرمي فارغاً ولكنه سددها خارج المرمي .

وفي الدقيقة 74 ، نجح الزمالك في احراز هدف التعادل عن طريق محمود الونش بعد ما سدد الكرة برأسه مستغلا العرضية لركنية لاحمد سيد زيزو .

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيد عبد الله " نيمار" - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد نديم وحازم إمام ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء وعبد الله جمعة ويوسف أسامة نبيه وأيمن حفني ويوسف إبراهيم " اوباما" وعمر السعيد.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

الدفاع: محمود شبانة، صبرى رحيل، هشام صلاح، عبد الله نصيب.

الوسط: خالد الغندور، أحمد عادل ميسى، ساليفو مورو، مروان عطية، إبراهيم حسن.

الهجوم: مابولولو.

واستمر الزمالك بطل الدورى المباراة محتلًا المركز الأول برصيد 76 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعد 32 مباراة، فاز فى 24 مباراة، وتعادل فى 4 مباريات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 61 هدفاً واستقبلت شباكهم 27، فيما يحتل زعيم الثغر المركز الـ11 برصيد 37 نقطة، بعدما فاز في 9 وتعادل في 10 وخسر 13.