الونش يسجل هدف التعادل للزمالك فى شباك الاتحاد السكندرى.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 10:28 مساءً - سجل محمود حمدى الونش لاعب الزمالك هدف التعا لفريقه في شباك الاتحاد السكندرى في الدقيقة 75 من عمر المباراة المقامة حالياً بين الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من: حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح،خط الوسط: محمد أشرف "روقا"- إمام عاشور - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيد عبد الله " نيمار" - أحمد سيد "زيزو"،ط الهجوم :سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم وحازم إمام ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء وعبد الله جمعة ويوسف أسامة نبيه وأيمن حفني ويوسف إبراهيم " اوباما" وعمر السعيد.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى:حراسة المرمى: محمد عبد المنصف،الدفاع: محمود شبانة، صبرى رحيل، هشام صلاح، عبد الله نصيب،الوسط: خالد الغندور، أحمد عادل ميسى، ساليفو مورو، مروان عطية، إبراهيم حسن،الهجوم: مابولولو.

ويتربع الفريق الأبيض بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا، على عرش المسابقة برصيد 75 نقطة، بعد الفوز في 24 مباراة والتعادل في 3، والخسارة 4 مرات،على الجانب الآخر يدخل زعيم الثغر المباراة تحت قيادة محمد عمر وهو في المركز الحادي عشر بجدول الدوري برصيد 36 نقطة، من الفوز في 9 مباريات، والتعادل في مثلها، بينما خسر في 13 مباراة.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يحصد فيها الزمالك لقب الدوري في موسمين متتاليين، بعد 64-65، و93-94، و2003- 2004