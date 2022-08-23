الكهرباء: تزايد الأحمال لأقصى استهلاك خلال الأعوام السابقة 34200 ميجاوات

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الكهرباء فى بيان رسمى أنه قد بلغ أقصى حمل كهربى خلال ساعة الذروة 34200 ميجاوات، وكانت القدرات الكهربائية المتاحة 48300 ميجاوات، فيما بلغ احتياطى القدرات الكهربائية 13850 ميجاوات.

ويستمر المردود الإيجابى للاستقرار الكبير فى التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية على إثر التطوير الذى شهده قطاع الكهرباء والدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوى.

ويواصل جميع العاملين والقيادات بقطاع الكهرباء العمل سواء على مستوى الإنتاج أو شبكات النقل والتوزيع وذلك لتلبية الاحتياجات الكهربائية مع استقرار التغذية الكهربية.

ويستمر المردود الإيجابى للاستقرار الكبير فى التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية على إثر التطوير الذى شهده قطاع الكهرباء والدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوى ويستمر جميع العاملين والقيادات بقطاع الكهرباء العمل سواء على مستوى الإنتاج أو شبكات النقل والتوزيع وذلك لتلبية كافة الاحتياجات الكهربائية مع استقرار التغذية الكهربية، ويتابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ذلك اولا بأول مع التوجيهات بسرعة الاصلاح عند حدوث اى عطل طارئ ، مع استمرار تلقى اى بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة https://eservices.eehc.gov.eg/