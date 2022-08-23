البيئة تشارك بجناح خاص فى معرض «لوجوس الثالث للشباب» بوادى النطرون

جدة - نرمين السيد - شاركت وزارة البيئة فى معرض «لوجوس الثالث للشباب 2022 » الذى نظمته وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بوادى النطرون تحت شعار العودة للجذور، حيث قام بافتتاحه قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمشاركة نحو 200 شاب من كافة أنحاء العالم.





وقامت وزارة البيئة بعرض ما تقوم به على أرض الواقع لخدمة البيئة المصرية والحفاظ عليها، حيث تم عرض مبادرة إيكو ايجيبت (ECO Egypt) فى الجناح الخاص بوزارة البيئة بالمعرض، والتى تعتبر أول حملة للترويج للسياحة البيئية، والتعريف بالمحميات الطبيعية، وذلك بهدف إلقاء الضوء على أهميتها فى دعم السياحة البيئية وصون الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى البحث عن أفضل الطرق لتنشيط السياحة البيئية.

ويهدف المعرض إلى تنمية روح الانتماء لدى الشباب وتعريفهم بما يتم من مجهودات على أرض الوطن لبناء الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى إحداث ترابط بين الشباب القبطى الأرثوذكسى من كل أنحاء العالم، وتمكينهم من تبادل خبراتهم، ومعرفة جذورهم المصرية القبطية، وأخذ خبرة لكنائسهم، كما يعد المعرض فرصة هامة لهم لمقابلة شخصيات هامة وعامة وكنسية مختلفة.

يذكر أن ملتقى لوجوس بدأ لأول مرة عام 2018 حيث ضم ملتقى لوجوس الأول 200 شاب وشابة من كافة الإيبارشيات من كل أنحاء العالم ، ثم ملتقى لوجوس الثانى عام 2021 وخُصِص للشباب من كافة الإيبارشيات داخل مصر.