تعرف على القائم بأعمال السفير الأمريكى الجديد بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - وسيعمل السفير روبنستين كرئيس للبعثة وأكبر مسؤول حكومى أمريكى فى مصر، كما تستأنف نيكول شامبين عملها كنائبة لرئيس البعثة بعدما شغلت منصب القائمة بأعمال السفير الأمريكى منذ مارس 2022.



السفير روبنستين، تخرج فى جامعة كاليفورنيا فى بيركلى، ويجيد التحدث باللغة العربية بطلاقة، وشغل منصب سفير الولايات المتحدة فى تونس من 2015 إلى 2019، كما شغل منصب المبعوث الأمريكى الخاص لسوريا، ونائب مساعد الوزير بمكتب الاستخبارات والبحوث بوزارة الخارجية الأمريكية، والقنصل العام ورئيس البعثة بالقدس، ورئيس لوحدة المراقبين المدنيين فى القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين فى سيناء، ونائب رئيس البعثة فى عمان بالأردن.

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