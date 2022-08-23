إزالة 33 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالمحلة الكبرى

جدة - نرمين السيد - أكد وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة، إزالة 33 حالة تعد على أملاك الدولة والأرض الزراعية فى المهد بالوحدات المحلية بالمدينة ضمن أعمال الموجة الــ 20 لإزالة التعديات.





وأوضح "الجروانى"، فى تصريح صحفى، اليوم الثلاثاء، أنه تمت خلال الحملات إزالة 5 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 3 قراريط و 6 أسهم، وإزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 2402 م2، بالإضافة لإزالة 14 حالة تابعة لهندسة رى بحرى زفتى بمساحة 2402 متر مربع. وأشار إلى أنه تمت مصادرة مواد البناء وإيقاف جميع أعمال التعديات والتحفظ على المُعدات المشاركة فى الحملات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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