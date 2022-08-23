من 65 لـ150 جنيها.. أسعار وألوان الزى المدرسى بالجيزة

جدة - نرمين السيد - وجهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مسؤول الوحدة المنتجة بالإدارات التعليمية، بالأسعار الاسترشادية الخاصة بالزى المدرسى للصفوف الأولى من المراحل الدراسية الأربعة للعام الدراسى الجديد 2022/ 2023.





أسعار الزى المدرسى

وبحسب بيان الأسعار فإن أسعار الزى المدرسى بمدارس الجيزة كالتالى:

1- مرحلة رياض الأطفال kg1: تيشرت بكم من 65 إلى 80 جنيها، وبنطلون من 90 إلى 120 جنيها.

2- الصف الأول الابتدائى: تيشرت بكم من 75 إلى 90 جنيها، وبنطلون من 100 إلى 120 جنيها.

3- الصف الأول الإعدادى: تيشرت بكم من 85 إلى 95 جنيها، وبنطلون من 110 إلى 130 جنيها.

4- الصف الأول الثانوى: تيشرت بكم من 95 إلى 100 جنيه، وبنطلون من 130 إلى 150 جنيه.

ألوان الزى المدرسى

كانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أعلنت توحيد الزى المدرسى لكل مرحلة من مراحل التعليم للعام الدراسى الجديد 2022/ 2023، الذى ينطلق فى الأول من أكتوبر المقبل.

وشدد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على عدم إجبار أولياء الأمور على شراء الزى المدرسى من المدرسة، وذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للتيسير على أولياء الأمور وتوفير النفقات ومراعاة الفروق الاجتماعية، استعدادا للعام الدراسى الجديد 2022 - 2023.

ووجهت اللجنة المشكلة برئاسة مدير المديرية، وعضوية الشؤون المالية والإدارية ومدير إدارة المدارس المنتجة وقسم الملابس بالتعليم الصناعى وموجه عام التعليم الفنى وموجه عام التربية الفنية، بأن تكون الترسية للزى المخصص للصفوف الأولى من كل مرحلة أولى (رياض أطفال، الاول الابتدائى، الأول الإعدادى، الأول الثانوى)، على أقل سعر مقدم بدراسات الجدوى للمدارس بذات الإدارة وتحت إشراف مدير عام الإدارة والتوجيه المالى والإدارى والمدرسة المنتجة، مع ثبات المواصفات الفنية والعينية التى لا تقل نسبة القطن فيها عن 65%، ودرجة ثبات الصبغة عالية، مع مراعاة صحة الطلاب، وقد تحددت الألوان لمناسبتها للمراحل العمرية كالتالى:

- مرحلة رياض الأطفال: تى شيرت بكم أحمر وبنطلون كحلى.

- المرحلة الابتدائية: تى شيرت أصفر بكم وبنطلون كحلى

- المرحلة الإعدادية: تى شيرت بكم وردى وبنطلون كحلى

- المرحلة الثانوية: تى شيرت لبنى كم وبنطلون كحلى

يأتى ذلك مع الالتزام بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، فى الترسية واختيار الأفضل من حيث مدة الارتباط والتسليم وخلافه، والالتزام بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وشروط الفاتورة اقانونية على أن تكون إلكترونية.

ووجهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بتنفيذ هذه التعليمات بكل دقة تحت مسؤولية مديرى عموم الإدارات، ومن يخالف ذلك يتبع معه الإجراءات القانونية.