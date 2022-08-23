الاتحاد السكندرى يتقدم على الزمالك بهدف لإبراهيم حسن فى الشوط الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 09:29 مساءً - تقدم الاتحاد السكندري بهدف نظيف أمام الزمالك فى الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا بينهما، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

أحرز إبراهيم حسن لاعب الاتحاد السكندري هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 44، بعد ما استغل خروج محمد عواد حارس مرمي الزمالك عن مرماه، ليحرز هدفا مميزا من نصف الملعب.

وشهدت أول ربع ساعة احتساب إبراهيم نور الدين ركلة جزاء للاتحاد، إلا أن تقنية الفيديو استدعت الحكم الذى ألغى قراره بعد رؤية اللقطة التي أثبتت عدم لمس حسام عبد المجيد الكرة بيده.

وفي الدقيقة 20 أشهر إبراهيم نور الدين حكم اللقاء الكارت الأحمر لـ حسام عبد المجيد مدافع الزمالك، بعد عرقلة لاعب الاتحاد السكندري ومنع فرصة محققة للفريق المنافس.

وفي الدقيقة 27 هدد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك مرمى الاتحاد السكندرى بتسديدة قوية كادت أن تسكن شباك محمد عبد المنصف حارس مرمى زعيم الثغر.

وفي الدقيقة 37 أجرى طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري، التغيير الأول بالدفع بسعيدو سنبوري بدلاً من ساليفو مورو الذي حصل على إنذار بسبب التدخل القوى على إمام عاشور.

وحاول الاتحاد السكندري قبل نهاية الشوط الأول في الضغط على دفاعات الزمالك مستغلا النقص العددي للفريق الأبيض بعد طرد حسام عبد المجيد، وفي الدقيقة 44 أحرز إبراهيم حسن الهدف الأول من نصف الملعب بعد ما استغل خروج عواد عن مرماه.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيد عبد الله " نيمار" - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد نديم وحازم إمام ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء وعبد الله جمعة ويوسف أسامة نبيه وأيمن حفني ويوسف إبراهيم " اوباما" وعمر السعيد.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

الدفاع: محمود شبانة، صبرى رحيل، هشام صلاح، عبد الله نصيب.

الوسط: خالد الغندور، أحمد عادل ميسى، ساليفو مورو، مروان عطية، إبراهيم حسن.

الهجوم: مابولولو.

يدخل الزمالك بطل الدورى المباراة محتلًا المركز الأول برصيد 75 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعد 31 مباراة، فاز فى 24 مباراة، وتعادل فى 3 مباريات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 60 هدفاً واستقبلت شباكهم 26، فيما يحتل زعيم الثغر المركز الـ12 برصيد 36 نقطة، بعدما فاز في 9 وتعادل في مثلها وخسر 13.